Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|10,55
|10,08
|4,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,17
|16,43
|4,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,51
|3,37
|4,15
|Ziraat GMYO
|2,43
|2,34
|3,85
|Enka İnşaat
|13,14
|12,74
|3,14
|Otokar
|370,90
|361,50
|2,60
|Arçelik
|40,42
|39,68
|1,86
|Kordsa Teknik Tekstil
|29,62
|29,10
|1,79
|Tofaş Oto Fabrikası
|64,45
|63,35
|1,74
|İş Bankası (C)
|7,03
|6,92
|1,59
|Verusa Holding
|48,38
|47,66
|1,51
|Albaraka Türk
|2,09
|2,06
|1,46
|Eczacıbaşı İlaç
|6,54
|6,46
|1,24
|Aksa Enerji
|7,78
|7,69
|1,17
|Vakıflar Bankası
|3,90
|3,86
|1,04
|Alkim Kimya
|17,41
|17,24
|0,99
|Sabancı Holding
|14,05
|13,92
|0,93
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,70
|50,25
|0,90
|ASELSAN
|18,26
|18,11
|0,83
|Brisa
|24,42
|24,22
|0,83
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi