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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

27.12.2021 13:47
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrikaları82,3576,008,36
Hektaş15,1014,017,78
SASA Polyester50,7547,606,62
Tümosan Motor ve Traktör18,6417,586,03
Çan2 Termik11,6811,154,75
Gözde Girişim9,108,704,60
Alarko GMYO28,1226,984,23
Şok Marketler Ticaret13,5513,024,07
Verusa Holding48,4846,703,81
Alarko Holding12,4912,063,57
Oyak Çimento7,106,883,20
Brisa28,8628,003,07
Kardemir (D)9,719,432,97
Esenboğa Elektrik30,0629,202,95
ASELSAN22,2421,622,87
Yapı ve Kredi Bankası3,633,532,83
Anadolu Efes29,6428,842,77
İskenderun Demir Çelik23,0622,442,76
Tofaş Oto Fabrikası73,4571,552,66
Kordsa Teknik Tekstil31,1430,382,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Gübre Fabrikaları, Borsa İstanbul, Traktör, Tümosan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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