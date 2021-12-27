Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|82,35
|76,00
|8,36
|Hektaş
|15,10
|14,01
|7,78
|SASA Polyester
|50,75
|47,60
|6,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,64
|17,58
|6,03
|Çan2 Termik
|11,68
|11,15
|4,75
|Gözde Girişim
|9,10
|8,70
|4,60
|Alarko GMYO
|28,12
|26,98
|4,23
|Şok Marketler Ticaret
|13,55
|13,02
|4,07
|Verusa Holding
|48,48
|46,70
|3,81
|Alarko Holding
|12,49
|12,06
|3,57
|Oyak Çimento
|7,10
|6,88
|3,20
|Brisa
|28,86
|28,00
|3,07
|Kardemir (D)
|9,71
|9,43
|2,97
|Esenboğa Elektrik
|30,06
|29,20
|2,95
|ASELSAN
|22,24
|21,62
|2,87
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,63
|3,53
|2,83
|Anadolu Efes
|29,64
|28,84
|2,77
|İskenderun Demir Çelik
|23,06
|22,44
|2,76
|Tofaş Oto Fabrikası
|73,45
|71,55
|2,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|31,14
|30,38
|2,50
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi