Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|603.616.397
|Ereğli Demir Çelik
|457.766.515
|Türk Hava Yolları
|405.709.921
|Tüpraş
|261.219.394
|SASA Polyester
|216.006.091
|Kardemir (D)
|199.098.690
|Yapı ve Kredi Bankası
|197.093.332
|Koza Altın
|189.403.059
|Koza Madencilik
|175.719.472
|Akbank
|157.110.469
|Şişe Cam
|150.785.338
|Petkim
|143.260.368
|İş Bankası (C)
|132.444.765
|Pegasus
|101.550.659
|ASELSAN
|88.636.372
|Karsan Otomotiv
|88.123.374
|Koç Holding
|80.810.914
|Bera Holding
|60.562.242
|Sabancı Holding
|59.842.362
|Tofaş Oto Fabrikası
|57.556.653
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi