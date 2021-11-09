Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.486.425.964 Garanti Bankası 1.181.930.328 Petkim 1.077.493.134 Türk Hava Yolları 927.700.420 Yapı ve Kredi Bankası 832.189.721 ASELSAN 551.257.207 Koç Holding 387.391.139 Tüpraş 380.270.422 Ereğli Demir Çelik 350.113.081 İş Bankası (C) 334.285.760 Kardemir (D) 332.205.035 Bim Mağazalar 316.512.928 Koza Altın 313.421.391 Akbank 260.114.641 SASA Polyester 248.302.804 Odaş Elektrik 245.022.807 Ford Otosan 229.988.582 Pegasus 223.734.666 Emlak Konut GMYO 174.186.059 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 155.255.006 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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