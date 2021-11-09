Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.486.425.964
|Garanti Bankası
|1.181.930.328
|Petkim
|1.077.493.134
|Türk Hava Yolları
|927.700.420
|Yapı ve Kredi Bankası
|832.189.721
|ASELSAN
|551.257.207
|Koç Holding
|387.391.139
|Tüpraş
|380.270.422
|Ereğli Demir Çelik
|350.113.081
|İş Bankası (C)
|334.285.760
|Kardemir (D)
|332.205.035
|Bim Mağazalar
|316.512.928
|Koza Altın
|313.421.391
|Akbank
|260.114.641
|SASA Polyester
|248.302.804
|Odaş Elektrik
|245.022.807
|Ford Otosan
|229.988.582
|Pegasus
|223.734.666
|Emlak Konut GMYO
|174.186.059
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|155.255.006
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi