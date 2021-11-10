Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.771.445.442
|Petkim
|1.569.050.099
|Türk Hava Yolları
|993.690.445
|Tüpraş
|657.110.480
|SASA Polyester
|526.572.270
|Şişe Cam
|519.455.686
|Ereğli Demir Çelik
|514.425.494
|Akbank
|426.891.409
|Yapı ve Kredi Bankası
|425.249.507
|Bim Mağazalar
|404.688.334
|Kardemir (D)
|375.520.697
|Pegasus
|351.501.079
|Sabancı Holding
|349.320.340
|Emlak Konut GMYO
|327.195.479
|ASELSAN
|311.724.296
|İş Bankası (C)
|272.065.268
|Şok Marketler Ticaret
|235.892.835
|Koza Altın
|224.289.257
|Koç Holding
|212.023.396
|Ford Otosan
|201.881.642
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi