Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.771.445.442 Petkim 1.569.050.099 Türk Hava Yolları 993.690.445 Tüpraş 657.110.480 SASA Polyester 526.572.270 Şişe Cam 519.455.686 Ereğli Demir Çelik 514.425.494 Akbank 426.891.409 Yapı ve Kredi Bankası 425.249.507 Bim Mağazalar 404.688.334 Kardemir (D) 375.520.697 Pegasus 351.501.079 Sabancı Holding 349.320.340 Emlak Konut GMYO 327.195.479 ASELSAN 311.724.296 İş Bankası (C) 272.065.268 Şok Marketler Ticaret 235.892.835 Koza Altın 224.289.257 Koç Holding 212.023.396 Ford Otosan 201.881.642 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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