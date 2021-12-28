Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|849.606.778
|Şişe Cam
|847.613.123
|Garanti BBVA
|834.475.413
|Emlak Konut GMYO
|658.030.740
|Ereğli Demir Çelik
|593.404.403
|Türk Hava Yolları
|564.839.835
|Kardemir (D)
|489.216.286
|İş Bankası (C)
|429.089.534
|Yapı ve Kredi Bank.
|388.783.418
|Akbank
|338.203.047
|Koza Altın
|306.206.075
|ASELSAN
|269.906.562
|Bim Mağazalar
|266.087.043
|Tüpraş
|256.074.232
|Hektaş
|224.355.995
|Petkim
|224.064.863
|Gübre Fabrik.
|172.461.085
|Koç Holding
|156.642.731
|Türk Telekom
|131.370.643
|Doğan Holding
|122.219.709
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi