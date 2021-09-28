Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.392
|-1,82
|BIST ANKARA
|2.051
|-0,68
|BIST ANTALYA
|2.273
|0,04
|BIST BALIKESİR
|1.821
|-0,96
|BIST BURSA
|3.628
|-0,64
|BIST DENIZLI
|1.823
|-0,58
|BIST ISTANBUL
|1.530
|-0,51
|BIST IZMIR
|3.312
|-1,50
|BIST KAYSERI
|10.457
|-2,59
|BIST KOCAELI
|3.820
|-0,24
|BIST KONYA
|2.213
|-0,54
|BIST TEKIRDAĞ
|8.973
|-0,21
|BIST AYDIN
|1.167
|-0,64
|BIST MANISA
|1.462
|-0,62
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi