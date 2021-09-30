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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

30.09.2021 13:47
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.4940,85BIST ANKARA2.0750,12BIST ANTALYA2.2820,44BIST BALIKESİR1.8780,13BIST BURSA3.6721,18BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.4940,85
BIST ANKARA2.0750,12
BIST ANTALYA2.2820,44
BIST BALIKESİR1.8780,13
BIST BURSA3.6721,18
BIST DENIZLI1.8660,13
BIST ISTANBUL1.5470,41
BIST IZMIR3.336-0,53
BIST KAYSERI10.4790,52
BIST KOCAELI3.8681,07
BIST KONYA2.259-1,08
BIST TEKIRDAĞ9.2920,52
BIST AYDIN1.1610,05
BIST MANISA1.387-4,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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