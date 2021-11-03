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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

03.11.2021 13:33
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.289-2,87BIST ANKARA2.142-1,57BIST ANTALYA2.497-0,29BIST BALIKESİR1.878-0,61BIST BURSA4.029-0,12BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.289-2,87
BIST ANKARA2.142-1,57
BIST ANTALYA2.497-0,29
BIST BALIKESİR1.878-0,61
BIST BURSA4.029-0,12
BIST DENIZLI1.832-1,71
BIST ISTANBUL1.636-1,13
BIST IZMIR3.321-2,99
BIST KAYSERI11.5341,38
BIST KOCAELI4.547-0,87
BIST KONYA2.143-1,80
BIST TEKIRDAĞ9.486-0,81
BIST AYDIN1.069-3,32
BIST MANISA1.338-1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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