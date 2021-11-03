Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.289
|-2,87
|BIST ANKARA
|2.142
|-1,57
|BIST ANTALYA
|2.497
|-0,29
|BIST BALIKESİR
|1.878
|-0,61
|BIST BURSA
|4.029
|-0,12
|BIST DENIZLI
|1.832
|-1,71
|BIST ISTANBUL
|1.636
|-1,13
|BIST IZMIR
|3.321
|-2,99
|BIST KAYSERI
|11.534
|1,38
|BIST KOCAELI
|4.547
|-0,87
|BIST KONYA
|2.143
|-1,80
|BIST TEKIRDAĞ
|9.486
|-0,81
|BIST AYDIN
|1.069
|-3,32
|BIST MANISA
|1.338
|-1,75
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi