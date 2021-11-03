Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.289 -2,87 BIST ANKARA 2.142 -1,57 BIST ANTALYA 2.497 -0,29 BIST BALIKESİR 1.878 -0,61 BIST BURSA 4.029 -0,12 BIST DENIZLI 1.832 -1,71 BIST ISTANBUL 1.636 -1,13 BIST IZMIR 3.321 -2,99 BIST KAYSERI 11.534 1,38 BIST KOCAELI 4.547 -0,87 BIST KONYA 2.143 -1,80 BIST TEKIRDAĞ 9.486 -0,81 BIST AYDIN 1.069 -3,32 BIST MANISA 1.338 -1,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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