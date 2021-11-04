Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.656
|1,58
|BIST ANKARA
|2.202
|1,17
|BIST ANTALYA
|2.556
|1,47
|BIST BALIKESİR
|1.939
|1,61
|BIST BURSA
|4.140
|1,46
|BIST DENIZLI
|1.877
|1,53
|BIST ISTANBUL
|1.706
|2,07
|BIST IZMIR
|3.432
|1,48
|BIST KAYSERI
|11.932
|2,33
|BIST KOCAELI
|4.712
|0,94
|BIST KONYA
|2.215
|2,48
|BIST TEKIRDAĞ
|9.604
|1,49
|BIST AYDIN
|1.104
|1,80
|BIST MANISA
|1.354
|0,56
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi