Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|18.981
|-0,28
|BIST ANKARA
|2.768
|1,47
|BIST ANTALYA
|2.935
|5,59
|BIST BALIKESİR
|2.243
|0,29
|BIST BURSA
|6.008
|0,42
|BIST DENIZLI
|1.970
|1,22
|BIST ISTANBUL
|2.096
|2,10
|BIST IZMIR
|4.157
|1,42
|BIST KAYSERI
|12.412
|2,70
|BIST KOCAELI
|5.562
|0,76
|BIST KONYA
|2.404
|2,17
|BIST TEKIRDAĞ
|11.981
|-0,11
|BIST AYDIN
|1.247
|3,22
|BIST MANISA
|1.529
|0,71
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi