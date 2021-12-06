Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|18.433
|-2,66
|BIST ANKARA
|2.772
|-0,25
|BIST ANTALYA
|3.131
|5,36
|BIST BALIKESİR
|2.259
|0,10
|BIST BURSA
|5.971
|-0,21
|BIST DENIZLI
|1.994
|1,52
|BIST ISTANBUL
|2.105
|0,13
|BIST IZMIR
|4.282
|2,11
|BIST KAYSERI
|12.365
|0,30
|BIST KOCAELI
|5.546
|-0,38
|BIST KONYA
|2.427
|0,41
|BIST TEKIRDAĞ
|12.077
|-0,58
|BIST AYDIN
|1.276
|2,34
|BIST MANISA
|1.509
|-0,15
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi