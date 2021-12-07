Üye Girişi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

07.12.2021 13:42
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA18.8851,13BIST ANKARA2.8311,24BIST ANTALYA3.2995,42BIST BALIKESİR2.3301,66BIST BURSA6.0190,60BIST DENIZLI2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA18.8851,13
BIST ANKARA2.8311,24
BIST ANTALYA3.2995,42
BIST BALIKESİR2.3301,66
BIST BURSA6.0190,60
BIST DENIZLI2.027-0,14
BIST ISTANBUL2.1511,53
BIST IZMIR4.3030,10
BIST KAYSERI12.4400,73
BIST KOCAELI5.5800,82
BIST KONYA2.4891,10
BIST TEKIRDAĞ12.085-0,42
BIST AYDIN1.3063,15
BIST MANISA1.5200,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya 13:55 FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı 13:54 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi! 13:18 Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi! Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu 13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var 12:43 Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı 12:29 Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Mahallede büyük panik! Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı 11:36 Mahallede büyük panik! Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü 11:12 Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü

Son Dakika Haberleri
13:55 FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı!
13:54 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı
13:53 Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor?
13:28 Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz koruma oranı belli oldu
13:23 Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı!
13:23 Anlaşma yapıldı! Henry Onyekuru Galatasaray'a dördüncü kez dönüyor
13:23 Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi
13:20 ORC sistem değişikliği anketi yaptı! Yüzde 57,8 parlamenter sistem istiyor!
13:18 Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi
13:17 Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi!
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor? Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor?         
13:54
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim masadaki en düşük ve en yüksek rakamları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim masadaki en düşük ve en yüksek rakamları paylaştı         
13:33
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor         
12:55
Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp havada ayak bileğine dövme yaptırdı Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp havada ayak bileğine dövme yaptırdı         
12:42
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi         
11:13
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!         
10:24
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 14:01:26. #1.13#
SON DAKİKA: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement