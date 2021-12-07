Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|18.885
|1,13
|BIST ANKARA
|2.831
|1,24
|BIST ANTALYA
|3.299
|5,42
|BIST BALIKESİR
|2.330
|1,66
|BIST BURSA
|6.019
|0,60
|BIST DENIZLI
|2.027
|-0,14
|BIST ISTANBUL
|2.151
|1,53
|BIST IZMIR
|4.303
|0,10
|BIST KAYSERI
|12.440
|0,73
|BIST KOCAELI
|5.580
|0,82
|BIST KONYA
|2.489
|1,10
|BIST TEKIRDAĞ
|12.085
|-0,42
|BIST AYDIN
|1.306
|3,15
|BIST MANISA
|1.520
|0,35
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi