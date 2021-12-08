Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 19.247 -0,47 BIST ANKARA 2.882 0,92 BIST ANTALYA 3.407 2,09 BIST BALIKESİR 2.354 1,06 BIST BURSA 6.147 1,33 BIST DENIZLI 1.994 -0,64 BIST ISTANBUL 2.198 1,01 BIST IZMIR 4.373 0,57 BIST KAYSERI 12.498 0,65 BIST KOCAELI 5.663 0,37 BIST KONYA 2.447 -1,39 BIST TEKIRDAĞ 12.270 1,45 BIST AYDIN 1.301 -0,83 BIST MANISA 1.532 0,68 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Ali Atay'ın paylaşımı heyecanlandırdı! Hazal Kaya ikinci kez hamile mi?

Erdoğan: Avrupa Birliği'nin Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımıyoruz

Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı

Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş

Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not

Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek

Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum

Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı