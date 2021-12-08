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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

08.12.2021 13:36
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA19.247-0,47BIST ANKARA2.8820,92BIST ANTALYA3.4072,09BIST BALIKESİR2.3541,06BIST BURSA6.1471,33BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA19.247-0,47
BIST ANKARA2.8820,92
BIST ANTALYA3.4072,09
BIST BALIKESİR2.3541,06
BIST BURSA6.1471,33
BIST DENIZLI1.994-0,64
BIST ISTANBUL2.1981,01
BIST IZMIR4.3730,57
BIST KAYSERI12.4980,65
BIST KOCAELI5.6630,37
BIST KONYA2.447-1,39
BIST TEKIRDAĞ12.2701,45
BIST AYDIN1.301-0,83
BIST MANISA1.5320,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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