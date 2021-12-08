Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|19.247
|-0,47
|BIST ANKARA
|2.882
|0,92
|BIST ANTALYA
|3.407
|2,09
|BIST BALIKESİR
|2.354
|1,06
|BIST BURSA
|6.147
|1,33
|BIST DENIZLI
|1.994
|-0,64
|BIST ISTANBUL
|2.198
|1,01
|BIST IZMIR
|4.373
|0,57
|BIST KAYSERI
|12.498
|0,65
|BIST KOCAELI
|5.663
|0,37
|BIST KONYA
|2.447
|-1,39
|BIST TEKIRDAĞ
|12.270
|1,45
|BIST AYDIN
|1.301
|-0,83
|BIST MANISA
|1.532
|0,68
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi