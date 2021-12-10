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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

10.12.2021 13:32
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA19.545-1,47BIST ANKARA2.916-0,62BIST ANTALYA3.2860,15BIST BALIKESİR2.390-0,18BIST BURSA6.067-1,64BIST DENIZLI2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA19.545-1,47
BIST ANKARA2.916-0,62
BIST ANTALYA3.2860,15
BIST BALIKESİR2.390-0,18
BIST BURSA6.067-1,64
BIST DENIZLI2.0200,73
BIST ISTANBUL2.247-0,04
BIST IZMIR4.4531,07
BIST KAYSERI12.578-0,33
BIST KOCAELI5.8381,15
BIST KONYA2.485-0,77
BIST TEKIRDAĞ12.3810,42
BIST AYDIN1.3040,25
BIST MANISA1.5741,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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