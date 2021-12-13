Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|20.099
|3,99
|BIST ANKARA
|2.980
|2,65
|BIST ANTALYA
|3.342
|-0,85
|BIST BALIKESİR
|2.424
|0,47
|BIST BURSA
|6.147
|1,47
|BIST DENIZLI
|2.022
|0,84
|BIST ISTANBUL
|2.310
|2,67
|BIST IZMIR
|4.577
|2,51
|BIST KAYSERI
|12.674
|0,02
|BIST KOCAELI
|6.106
|4,41
|BIST KONYA
|2.547
|2,33
|BIST TEKIRDAĞ
|12.520
|1,44
|BIST AYDIN
|1.354
|4,31
|BIST MANISA
|1.613
|2,92
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi