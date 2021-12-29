Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|21.470
|0,13
|BIST ANKARA
|2.616
|0,77
|BIST ANTALYA
|3.606
|0,16
|BIST BALIKESİR
|2.532
|0,14
|BIST BURSA
|5.063
|3,23
|BIST DENIZLI
|1.723
|0,02
|BIST ISTANBUL
|2.046
|1,48
|BIST IZMIR
|3.861
|0,21
|BIST KAYSERI
|10.457
|0,14
|BIST KOCAELI
|5.373
|1,69
|BIST KONYA
|2.245
|0,21
|BIST TEKIRDAĞ
|11.360
|1,06
|BIST AYDIN
|1.110
|-0,33
|BIST MANISA
|1.362
|0,29
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi