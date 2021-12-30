Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 21.888 1,17 BIST ANKARA 2.630 0,00 BIST ANTALYA 3.582 0,65 BIST BALIKESİR 2.564 1,16 BIST BURSA 5.061 0,08 BIST DENIZLI 1.742 -0,12 BIST ISTANBUL 2.065 -0,15 BIST IZMIR 3.895 0,03 BIST KAYSERI 10.426 -0,17 BIST KOCAELI 5.415 0,09 BIST KONYA 2.251 0,24 BIST TEKIRDAĞ 11.288 0,46 BIST AYDIN 1.106 -0,67 BIST MANISA 1.374 -0,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)