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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

30.12.2021 13:31
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA21.8881,17BIST ANKARA2.6300,00BIST ANTALYA3.5820,65BIST BALIKESİR2.5641,16BIST BURSA5.0610,08BIST DENIZLI1.742-0,12BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim
BIST ADANA21.8881,17
BIST ANKARA2.6300,00
BIST ANTALYA3.5820,65
BIST BALIKESİR2.5641,16
BIST BURSA5.0610,08
BIST DENIZLI1.742-0,12
BIST ISTANBUL2.065-0,15
BIST IZMIR3.8950,03
BIST KAYSERI10.426-0,17
BIST KOCAELI5.4150,09
BIST KONYA2.2510,24
BIST TEKIRDAĞ11.2880,46
BIST AYDIN1.106-0,67
BIST MANISA1.374-0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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