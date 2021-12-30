Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|21.888
|1,17
|BIST ANKARA
|2.630
|0,00
|BIST ANTALYA
|3.582
|0,65
|BIST BALIKESİR
|2.564
|1,16
|BIST BURSA
|5.061
|0,08
|BIST DENIZLI
|1.742
|-0,12
|BIST ISTANBUL
|2.065
|-0,15
|BIST IZMIR
|3.895
|0,03
|BIST KAYSERI
|10.426
|-0,17
|BIST KOCAELI
|5.415
|0,09
|BIST KONYA
|2.251
|0,24
|BIST TEKIRDAĞ
|11.288
|0,46
|BIST AYDIN
|1.106
|-0,67
|BIST MANISA
|1.374
|-0,01
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi