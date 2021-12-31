Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|21.889
|-0,69
|BIST ANKARA
|2.606
|0,51
|BIST ANTALYA
|3.781
|3,42
|BIST BALIKESİR
|2.644
|1,39
|BIST BURSA
|5.293
|1,57
|BIST DENIZLI
|1.732
|0,04
|BIST ISTANBUL
|2.057
|1,66
|BIST IZMIR
|3.872
|1,36
|BIST KAYSERI
|10.349
|0,46
|BIST KOCAELI
|5.391
|1,25
|BIST KONYA
|2.243
|1,13
|BIST TEKIRDAĞ
|11.230
|0,64
|BIST AYDIN
|1.101
|0,81
|BIST MANISA
|1.381
|0,68
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi