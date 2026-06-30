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Gurbetçilere Sigorta Uyarısı

Gurbetçilere Sigorta Uyarısı
30.06.2026 11:19
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Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek gurbetçiler, sigorta koşullarını kontrol etmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Avrupa'dan araçlarıyla Türkiye'ye gelecek gurbetçilere sigorta uyarısı yapıldı. Özellikle Norveç başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde düzenlenen araç sigortası poliçelerinde Türkiye'nin teminat kapsamı dışında bırakılabildiği belirtilirken, uzmanlar sürücülerin yola çıkmadan önce Yeşil Kart belgeleri ile poliçe şartlarını mutlaka incelemesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye kapsam dışında kalabiliyor

Uzmanlara göre Avrupa'da düzenlenen bazı araç sigortalarında Türkiye'nin kapsam dışında tutulması, kaza, hırsızlık, cam kırılması, çekici hizmeti ve araç hasarı gibi durumlarda gurbetçilerin ciddi mağduriyet yaşamasına neden olabiliyor.

Araç sahiplerinin büyük bölümünün Avrupa'da geçerli olan sigortalarının Türkiye'de de aynı teminatları sağlayacağını düşündüğünü belirten sektör temsilcileri, bunun her zaman doğru olmadığını vurguladı.

Yeşil Kart tek başına yeterli olmayabilir

Yetkililer, Yeşil Kart sisteminin çoğunlukla üçüncü kişilere verilecek zararları kapsayan mali sorumluluk teminatı sağladığını, kendi araçlarında oluşabilecek hasarlar için ise kasko, yol yardım ve ek teminatların ayrıca kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bu nedenle sürücülerin, Yeşil Kart belgelerinde 'TR/ Türkiye' ibaresinin yer alıp almadığını ve poliçe özel şartlarında Türkiye'nin kapsam dışı bırakılıp bırakılmadığını yola çıkmadan önce mutlaka kontrol etmeleri gerektiği ifade edildi.

"Türkiye sigorta sektörü güçlü bir yapıya ulaştı"

Özhedef Sigorta Kurucu Ortağı ve Gurbet Kasko Proje Yetkilisi Abdulcelil Alkış, Türkiye sigorta sektörünün son yıllarda önemli bir dönüşüm geçirdiğini söyledi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) düzenleyici yapısıyla sektörün daha güçlü ve şeffaf hale geldiğini belirten Alkış, dijital kontrol sistemleri, güçlenen şirket yapıları ve yaygın acente ağı sayesinde yabancı plakalı araçlara yönelik çözümler üretilebildiğini kaydetti.

"Türkiye kapsam dışı bırakılmamalı"

Avrupa'daki bazı sigorta şirketlerinin Türkiye'yi teminat dışında bırakmasının doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Alkış, şunları söyledi: "Türkiye artık sigortacılık altyapısı, mevzuatı, denetim sistemi ve şirketlerin mali gücüyle çok daha güçlü bir noktaya ulaştı. Gurbetçilerimizin Türkiye'ye gelirken sigortasız kalma endişesi yaşamaması gerekiyor. Türkiye sigorta sektörü bugün yabancı plakalı araçların ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitededir."

Gurbetçilere kontrol listesi

Uzmanlar, Türkiye'ye hareket etmeden önce şu kontrollerin mutlaka yapılmasını öneriyor: "Yeşil Kart belgesinde 'TR/ Türkiye' ibaresinin bulunup bulunmadığı. Poliçede, 'Türkiye hariçtir' veya benzeri bir kapsam dışı ifadenin yer alıp almadığı. Trafik sigortasının yanında kasko teminatının da bulunup bulunmadığı. Yol yardım, çekici, cam kırılması, hırsızlık ve ihtiyari mali mesuliyet teminatlarının geçerliliği. Türkiye'de kalınacak süre ile sigorta süresinin uyumlu olup olmadığı."

Sektör temsilcileri, poliçelerinde Türkiye kapsamı bulunmayan veya teminatlarından emin olamayan yabancı plakalı araç sahiplerinin Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketleri ve acentelerinden destek alabileceklerini de belirtti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sigorta, Türkiye, Finans, Yaşam, Son Dakika

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