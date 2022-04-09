Gürsu Belediyesi genç istihdam hedefinde proje üretti - Son Dakika
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Gürsu Belediyesi genç istihdam hedefinde proje üretti

09.04.2022 13:26
Gürsu Belediyesi genç istihdam hedefinde proje üretti

Gençlerin gelişimi ve istihdamının sağlanması yönünde önemli projeleri hayata geçiren Gürsu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,1 milyon genç istihdam hedefi doğrultusunda proje üreterek, bir ilke daha imza attı.

Gençlerin gelişimi ve istihdamının sağlanması yönünde önemli projeleri hayata geçiren Gürsu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,1 milyon genç istihdam hedefi doğrultusunda proje üreterek, bir ilke daha imza attı.

Gürsu Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, staj yapan öğrencilerin istihdamı ve dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Gürsu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yıl sonuna kadar, Mesleki Eğitim Merkezleri aracılığı ile 1 milyon genç istihdam hedefi doğrultusunda çalışma başlatan ilk belediye oldu.

"Staj Seni Çağırıyor Projesi" ve "Gürsu Dijimer (Dijital Yetkinlik Merkezi) Projesi" olarak hayata geçirilecek olan protokolle okul ve sanayi arasında köprü oluşturularak, öğrencilerin teori ve pratiği aynı anda öğrenerek yetkinleşmesinin sağlanması hedefleniyor.

Gürsu Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği protokolü çerçevesinde; Mesleki Eğitim Merkezi programı uygulayan okullarda çırak öğrenci sayısını ve öğrenci başarısını arttırmak için okul-sanayi arasında istihdam köprüsü olacak özendirici rehberlik, tanıtım ve bilgilendirme programları yürütülecek.

Gençlerin kendilerini en iyi şekilde geliştirebilmesi için "Genç İstihdamın Beceri ve Girişimcilik Odaklı Desteklenmesi Protokolü"nün 18'incisini İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ile imzalayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın, yıl sonuna kadar, Mesleki Eğitim Merkezleri aracılığı ile 1 milyon genç istihdam hedefi doğrultusunda çalışma başlatan ilk Belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri dışında Mesleki Eğitim Merkezi Projesi'ni yürüten ilk Belediye olmanın heyecanı ve mutluluğunu hissediyoruz. Gençlerimiz daha iyi geleceğe sahip olsun diye gece gündüz emek veren bir ekibimiz var. Bu başarıyı ortaya koyarak gençlerimizin geleceğine ışık olacak bu hizmeti hayata geçirmemizde iş birliği yaptığımız İl Milli Eğitim Müdürü'müz Sayın Serkan Gür'e ve özveriyle emek veren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gençlerimizle geleceğimiz daha da aydınlık olacak inşallah" dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'a hitaben konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu seferberliğin içine dahil olan ilk belediyesiniz. Hem sizdeki vizyon hem arkadaşlardaki vizyon bizi gerçekten çok etkiledi. Biz de canla başla ekip arkadaşlarımla sürece destek vereceğiz. Daha hayırlı günlere inşallah" diyerek gençlere yönelik çabaları için Başkan Işık ve ekibine teşekkür etti.

Proje doğrultusunda, ortaokul mezunu gençler Mesleki Eğitim Merkezi'ne kayıt yaptırılarak sıfır maliyet avantajı ile firmalara yönlendirilecek. 181 farklı meslek dalında uzmanlaşma fırsatı sunulan program çerçevesinde gençlerin maaşı, asgari ücretin en az yüzde 30'u ve sigortası devlet tarafından karşılanmak koşuluyla ödenecek.

Çalışmaları devam eden ve yaklaşık 2 milyon lira maliyetle planlanan bir proje olan "Gürsu Dijimer Projesi"nin de onaylanmasıyla, Gürsu Belediyesi bünyesinde kurulacak olan DİJİMER'de mesleki beceri eğitimleri verilmesi planlanmakta. Projeyle, ne eğitimde ne istihdamda olan gençler başta olmak üzere, gençler, istihdam ve girişimciliğe teşvik edici, teknoloji tabanlı eğitim programlarıyla donatılacak. - BURSA

Gürsu Belediyesi genç istihdam hedefinde proje üretti
Gürsu Belediyesi genç istihdam hedefinde proje üretti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gürsu Belediyesi genç istihdam hedefinde proje üretti - Son Dakika


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