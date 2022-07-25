Gürsu istihdam köprüsü 100 kişiye daha istihdam yolu açtı - Son Dakika
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Gürsu istihdam köprüsü 100 kişiye daha istihdam yolu açtı

25.07.2022 15:03
Gürsu istihdam köprüsü 100 kişiye daha istihdam yolu açtı

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonuyla gerçekleştirilen istihdam buluşmaları çerçevesinde 100 kişinin daha istihdam edilmesi sağlandı.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonuyla gerçekleştirilen istihdam buluşmaları çerçevesinde 100 kişinin daha istihdam edilmesi sağlandı.

Gürsu'nun önde gelen şirketlerinden Akbaşlar Tekstil'de istihdam edilmek üzere alınacak 100 personelin belirlenmesi amacıyla, Gürsu Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen istihdam buluşması çerçevesinde; iplik, dokuma, konfeksiyon ve boyahane iş kollarında çalıştırılmak üzere 100 kişinin işe alımı yapıldı.

"İstihdam odaklı birçok proje ve hizmete imza atarak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve kırk bir kere maşallah dediğimiz, 41 istihdam buluşmamızda, 3 bin vatandaşımıza iş imkanı sunduk" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İstihdam buluşmamızın, Gürsu'muzun önde gelen firmalarından olan Akbaşlar Tekstil bünyesinde çalıştırılmak üzere istihdamı sağlanan 100 vatandaşımıza ve firmamıza hayırlı olmasını diliyorum. Gürsu sınırları çerçevesinde başlattığımız istihdam buluşmalarımızda geldiğimiz noktada artık Gürsu dışından da başvuruların yapılıyor olması yaptığımız hizmetin faydasını görmemiz açısından bizleri motive ediyor. 2021 yılında faaliyete aldığımız Kollektif Kariyer Merkezi'miz, Gürsu ve Bursa'mızın sınırlarını aşarak birçok ilden de talep alır hale geldi. Gürsu Eurodesk Temas Noktamız sayesinde de yurtdışından birçok gence Bursa'daki şirketlerimizde staj yapma imkanını da yakında sağlayacağız" dedi.

"Firmaların ihtiyaç duyduğu personellerde aranan niteliklere göre iş arayan hemşehrilerimizin başvuru yapmasını sağlayarak, iş ihtiyacı olan kişilerin de kendi beklentilerine uygun işlere başvuru yapmalarına olanak sunuyoruz" diyen Başkan Işık, "Bu bağlamda, her yönüyle işin özelliklerinin belirtildiği duyurularımızla organize ettiğimiz istihdam buluşmalarında, iş arayan hemşehrilerimizin kendilerinin beklentileri ve yeterliliklerine göre iş başvurularını yapmalarını sağlıyoruz. Tüm iş kollarında hizmet veren firmalarla kurduğumuz bağlantılarla tüm hemşehrilerimizin kendilerine uygun niteliklerde iş imkanları elde etmelerine olanak sunuyoruz. Böylece şirketlerin eleman ihtiyaçlarını gidermelerine, iş arayan vatandaşlarımızın da iş olanaklarına ulaşmalarına destek olarak dertlerine derman oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, yıl sonuna kadar, Mesleki Eğitim Merkezleri aracılığı ile 1 milyon genç istihdam hedefi doğrultusunda çalışma başlatarak, gençlerimizin yolun başında iş hayatlarına dair yönlerini belirlemelerinde de yollarına ışık oluyoruz. Staj Seni Çağırıyor Proje'miz çerçevesinde, mesleki eğitim alan öğrencilere, okudukları meslek dallarında faaliyette bulunan iş yerlerinde staj yapma imkanı sunarak, iş hayatına hazırlanmaları ve sonrasında istihdamlarının sağlanması yolunda da önderlik ediyoruz. Böylece şirketlerin ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacının giderilmesine destek oluyoruz" şeklinde konuştu.

Gürsu Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen ve Gürsu dışından da başvuruların olduğu istihdam buluşmalarında, ilgili firma yetkilileri ve iş arayan vatandaşlar buluşturularak, başvuru ve mülakat işlemleri gerçekleştirilerek işe alımlar yapılmakta. Gürsu Belediyesi'nin istihdam ve gençlik projeleri odaklarında hayata geçirdiği Kollektif Kariyer Merkezi, iş bulma ihtiyacı olan kişilerle, personel alımı yapacak firmaları buluşturarak, istihdam köprüsü oluşturmayı sürdürüyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

Mustafa Işık, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gürsu istihdam köprüsü 100 kişiye daha istihdam yolu açtı - Son Dakika

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