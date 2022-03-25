Güven endeksi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü - Son Dakika
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Güven endeksi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü

25.03.2022 10:08
Güven endeksi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü

Güven endeksi martta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 6,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,1 ve inşaat sektöründe yüzde 2 azaldı.

Güven endeksi martta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 6,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,1 ve inşaat sektöründe yüzde 2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi martta şubat ayına kıyasla hizmet sektöründe yüzde 6,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,1, inşaat sektöründe yüzde 2 düştü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi şubatta 118,7 iken martta 113,3 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 5,3, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 6,2, gelecek üç aylık dönemde ise hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 7,2 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi şubatta 119,8 iken martta 116'ya geriledi.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar alt endeksi yüzde 4,1, mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 2, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi yüzde 3,1 düşüş olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 82,7 iken martta 81 oldu.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 1,1, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 2,8 azaldı.

YORUMLAR
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Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 72,5 oldu Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 72,5 oldu Reel kesim güven endeksi 1,3 puan azaldı Reel kesim güven endeksi 1,3 puan azaldı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güven endeksi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü - Son Dakika


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