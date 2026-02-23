Guyana'da AutoCAD Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika
Guyana'da AutoCAD Laboratuvarı Açıldı

Guyana\'da AutoCAD Laboratuvarı Açıldı
23.02.2026 15:12
Tek Dünya Karadeniz Vakfı, Guyana'da teknik eğitimi desteklemek için AutoCAD Laboratuvarı açtı.

Tek Dünya Karadeniz Vakfı, Guyana'da teknik ve mesleki eğitimi desteklemek amacıyla Government Technical Institute (GTI) bünyesinde AutoCAD Teknoloji Laboratuvarı açtı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Georgetown'da gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmete giren laboratuvar, mühendislik ve teknik alanlarda eğitim gören öğrencilerin sektör standartlarında dijital araçlara erişimini artırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, Karadeniz Holding'in kurucusu Rauf Osman Karadeniz'in vizyonunu yaşatmak amacıyla AutoCAD tabanlı eğitimlerde kullanılmak üzere 26 adet yüksek performanslı masaüstü bilgisayar, enstitünün kullanımına sunuldu.

Laboratuvarın, GTI bünyesindeki farklı programlarda öğrenim gören yaklaşık bin birinci ve ikinci sınıf mühendislik öğrencisine her yıl hizmet vermesi planlanıyor.

Açılışa, Guyana Eğitim Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve Karpowership Guyana yetkilileri katıldı. Törenin ardından, GTI öğrencileri tarafından AutoCAD uygulamalarına yönelik canlı sunumlar gerçekleştirildi.

Vakıf, "Tek Dünya" felsefesiyle dünyanın her yerinde eğitimden çocuk refahına, kadınların güçlendirilmesinden insani yardıma uzanan sosyal etki çalışmalarını, faaliyet gösterilen coğrafyaların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor.

"Öğrencileri iş hayatına daha donanımlı hazırlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Government Technical Institute Müdürü Collis Bess, desteğin teknik eğitim kalitesini artırarak öğrencileri iş hayatına daha donanımlı hazırlayacağını belirtti.

Guyana Eğitim Bakanlığı Teknik Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ritesh Tularam da modern teknik eğitimin Guyana'nın kalkınma vizyonu açısından stratejik önem taşıdığını ve çok paydaşlı işbirliklerinin nitelikli insan kaynağını güçlendirdiğini vurguladı.

Karpowership Amerika Kıtası Ticari Operasyonlar Bölge Direktörü Beyza Özdemir ise "Eğitime yapılan her yatırımın, uzun vadede toplumların gelişimine doğrudan katkı sağladığına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Guyana'da AutoCAD Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika

Guyana'da AutoCAD Laboratuvarı Açıldı
