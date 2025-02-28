H-ÜFE Yıllık %40,44 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

H-ÜFE Yıllık %40,44 Arttı

TÜİK, H-ÜFE'nin yıllık %40,44, aylık %8,58 arttığını açıkladı. Ulaşımda artış %31,01.

28.02.2025 10:50
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 40,44 arttı, aylık yüzde 8,58 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, H-ÜFE 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 8,58 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,44 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,25 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 31,01 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,01 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 47,99 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 49,96 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 36,28 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 51,73 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 48,45 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 5,75 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 5,75 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,90 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,09 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,25 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 15,68 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 14,13 artış gerçekleşti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi H-ÜFE Yıllık %40,44 Arttı - Son Dakika

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