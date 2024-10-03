Haberci Drone'un Test Uçuşu Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Haberci Drone'un Test Uçuşu Gerçekleşti

Haberci Drone\'un Test Uçuşu Gerçekleşti

Anadolu Ajansının ürettiği 'Haberci Drone', TEKNOFEST Adana'da test uçuşu yaptı.

03.10.2024 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansının öz kaynaklarla ürettiği "Haberci Drone"un test uçuşu, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından takip edildi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivalin dron yarışmalarının gerçekleştiği alanda bugün AA Teknoloji ve İnovasyon Direktörlüğü ve AA Spor Kulübü Drone Yarış Takımı tarafından öz kaynaklarla üretilen "Haberci Drone" test uçuşu yapıldı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da AA Spor Kulübü Drone Yarış Takımı FPV Pilotu ve AR-GE Uzman Yardımcısı Emrullah Yılmaz tarafından gerçekleştirilen test uçuşunu izleyenler arasında yer aldı.

Prototip çalışmayı başarılı bulan Bayraktar, Anadolu Ajansını çalışmalarına yönelik tebrik etti.

AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş da FPV gözlük ile dronun test sürüşünü takip etti.

Seri üretime alınması planlanıyor

Çift kameraya sahip "Haberci Drone" görev yapacağı noktaya yüksek hızla ulaşmasının yanı sıra uzun mesafe uçuşuyla kullanıcısına kolaylık sağlıyor.

Canlı yayın yapabilen dron, seri üretime alınmasının ardından muhabirler ve kameramanlar tarafından kullanılacak.

Dronun 10-12 kilometre uçuş mesafesine sahip olması ve farklı irtifalarda uçabilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Haluk Bayraktar, Etkinlikler, Teknofest, Teknoloji, Havacılık, Ekonomi, Medya, Yaşam, adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haberci Drone'un Test Uçuşu Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:39 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
10:02 Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı Listede Türkiye de var Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı! Listede Türkiye de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 22:15:20. #1.13#
SON DAKİKA: Haberci Drone'un Test Uçuşu Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement