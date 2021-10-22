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Allianz Teknik 2 yaşında - Son Dakika

Allianz Teknik 2 yaşında

22.10.2021 13:26
Allianz Teknik 2 yaşında

Allianz'ın, 2019'da deprem ve yangın konusunda toplumsal risk farkındalığını artırmaya katkıda bulunma hedefiyle kapılarını açtığı Allianz Teknik 2 yılı geride bıraktı.

Allianz'ın, 2019'da deprem ve yangın konusunda toplumsal risk farkındalığını artırmaya katkıda bulunma hedefiyle kapılarını açtığı Allianz Teknik 2 yılı geride bıraktı.

Allianz'dan yapılan açıklamaya göre, Allianz'ın İstanbul Beykoz'da bulunan Türk-Alman Üniversitesi'nin kampüsü içinde kurduğu Allianz Teknik, pandemi döneminde de pandemi koşullarına uygun olarak topluma risk farkındalığı konusunda destek vermeye devam etti.

2 yıl içinde 2000'den fazla misafirin ağırlandığı Allianz Teknik'te, 1500 saate yakın test gerçekleştirildi. 88 saat eğitimin düzenlendiği merkezde 156 saat danışmanlık hizmeti sunuldu. Ayrıca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen "Allianz Teknik Çocuklarla Buluşuyor" projesiyle deprem bölgelerinde yaşayan çocuklara uzaktan da olsa çevrimiçi atölye çalışmaları düzenlendi.

-Türkiye'nin ilk akredite deprem ve yangın test ve eğitim merkezi

2500 m2'lik alan üzerine kurulu olan Allianz Teknik, 1400 m2 kapalı alan ve 1100 m2 açık alana sahip. Risk farkındalığı yüksek bir toplum ve sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle Allianz Teknik'te başta yangın ve deprem riskleri olmak üzere birçok farklı branş ve konuda risk mühendisliği hizmetleri veriliyor. Laboratuvar faaliyetlerinin Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından uluslararası ve yerel standartlara uygunluğunun tescillenmesiyle Türkiye'nin ilk akredite deprem ve yangın test ve eğitim merkezi olan Allianz Teknik, deprem laboratuvarı, deprem eğitim salonu, deprem simülasyonunun da olduğu konferans salonu, yangın simülasyon odası (EDOK) ve spray odaları (yağmurlama sistemi aktivasyon odası), yangın eğitim salonu, yangın pompa odası, duman kaçış simülasyon odası, temiz yangın simülasyonu ve yangına tepki laboratuvarı bölümlerinden oluşuyor.

Münih'teki iki test merkezinin ardından, Allianz Grubu'nun bünyesinde dünya genelinde üçüncü test merkezi olma özelliğini taşıyan Allianz Teknik, aynı zamanda grubun deprem ve yangın alanlarında hizmet veren dünyadaki ilk test merkezi. Uluslararası akreditasyon standartlarına uygun olan Allianz Teknik'te endüstriye yönelik yürütülecek deprem ve yangın testlerinin yanı sıra sertifikasyon ve eğitim programları hayata geçirilirken, profesyonel risk danışmanlık hizmeti veriliyor, meslek kuruluşları ve üniversitelerle birlikte hareket ederek kamuya ve özel sektöre nitelikli teknisyen ve mühendisler yetiştirilmesine de katkıda bulunuluyor. Merkezde ayrıca akademik çalışmalara da destek veriliyor.

Allianz Türkiye, Allianz Motto Müzik ortak yapımı "Yanında" albümü ile bu kez deprem konusuna dikkati çekti. "Çök, Kapan, Tutun" adıyla yayımlanan klip, Allianz Türkiye'nin, deprem ve yangın konusunda toplumsal risk farkındalığını artırmaya katkıda bulunma hedefiyle 2019'da hayata geçirdiği Allianz Teknik'te çekildi. 'Yanında Allianz, Hayatında Müzik' sloganıyla 4 farklı sigorta ve emeklilik ürününün, 4 farklı müzik türü kullanılarak anlatıldığı albümün son parçası Allianz Teknik'in ikinci açılış yıldönümüne özel olarak hayata geçirildi. Klipte depremin ülkemizin gerçeği olduğuna ve alınan önlemlerle deprem nedeniyle yaşanması muhtemel zararların en aza indirilebileceğine vurgu yapılıyor.

Allianz Teknik 2 yaşında

Türkiye, Yangın, Deprem, Müzik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Allianz Teknik 2 yaşında - Son Dakika Ekonomi


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