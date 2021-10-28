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Doğal güzelliğiyle tescilli Girlevik Şelalesi sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Doğal güzelliğiyle tescilli Girlevik Şelalesi sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor

28.10.2021 10:57

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, sonbaharda yöre sakinlerinin yanı sıra farklı kentlerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, sonbaharda yöre sakinlerinin yanı sıra farklı kentlerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Munzur Dağı eteklerinde bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale çevresindeki zengin bitki örtüsü, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzakta olması sebebiyle ulaşım kolaylığının yanı sıra 40 metre yüksekten dökülen masmavi sularıyla her mevsim beğeni toplayan şelale, kışının tamamen donan suları, yazın serin havası, ilkbaharda da yemyeşil bitkisi örtüsüyle dikkati çekiyor.

Sonbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde de hem yüksekten dökülen suları hem de çevresindeki farklı tonlara bürünen bitki örtüsüyle ilgi gören şelalenin çevresindeki ağaçlar şu sıralar sarı, turuncu ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Hafta sonu tatilini fırsata dönüştürenlen ve öğrenciler başta olmak üzere şehir stresinden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak mekanı olan şelale, yılın her mevsiminde şehrin sakinleri dışında farklı kentlerden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor. Şelaleye sonbaharda gelen ziyaretçiler, temiz havada gezinti yapıp hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce tescillenen alanlar içerisinde yer alan Girlevik Şelalesi, 21 Ekim'de "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.

"Girlevik gerçekten çok güzel"

Adıyaman'dan gelen kente ilk kez gelen Zeliha Aslangöz, AA muhabirine, sonbaharda Girlevik Şelalesi çevresindeki ağaçlarda her tondan renk oluştuğuna işaret etti.

Bunun yöreye bambaşka bir güzellik kattığını dile getiren Aslangöz, "Girlevik gerçekten çok güzel. Su sesinin yanı sıra her taraf rengarenk, inanılmaz güzellik var. Özellikle buraya gelirken yolda ağaçların o renkli görüntüsü çok güzeldi. Erzincan'ı çok beğendim." diye konuştu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi Sedef Demiral da Girlevik Şelalesi'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğal güzelliği ile öne çıkan gözde alanlardan olduğunu söyledi.

Demiral, her yıl yurt içinden ve dışından çok sayıda turistin şelaleyi ziyarete geldiğini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Girlevik Şelalesi'ne ikinci kez geldim. Derslerden arta kalan zamanlarda hava güzel olduğunda ilk fırsatta buraya gelip arkadaşlarla güzel vakit geçiriyoruz. Sonbaharda daha önce buraya hiç gelmemiştim. Yazın arkadaşlarla geldiğimizde hava çok sıcaktı ancak şelalenin serinliği ve güzelliği vardı. Şimdi ise farklı renklere bürünmüş ağaçlardaki yaprakların şelaleyle oluşturduğu ayrı güzellik var. Herkese Erzincan'daki Ekşisu Mesire Alanı ile Girlevik Şelalesi'ni görmesini tavsiye ediyorum."

Nedim Durmuş ise ailesiyle şelalenin sonbahardaki doğal güzelliğini görmek için geldikleri Girlevik'i çok beğendiklerini söyledi.

Doğal güzelliğiyle tescilli Girlevik Şelalesi sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor
Doğal güzelliğiyle tescilli Girlevik Şelalesi sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor
Doğal güzelliğiyle tescilli Girlevik Şelalesi sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor
Doğal güzelliğiyle tescilli Girlevik Şelalesi sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor

Toros Dağları, Sonbahar, Erzincan, Bitki, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğal güzelliğiyle tescilli Girlevik Şelalesi sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika Ekonomi


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