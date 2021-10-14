Merkez Bankası'nda görev değişiklikleri

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcıları ile Para Politikası Üyesi görevden alınırken, yerlerine yeni atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak getirilirken, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Yusuf Tuna atandı.