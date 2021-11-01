Niğde Belediyesi, yeni aldığı 14 aracı hizmete sundu

Niğde Belediyesi tarafından yeni alınan 14 adet hizmet aracı ve iş makinası için Cumhuriyet Meydanı'nda araç tanıtım töreni düzenlendi. Törende konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, göreve geldiklerinden bu zamana kadar 74 araç alımını gerçekleştirdiklerini belirterek kiralık araç devrine son verdiklerin söyledi.

Açılış törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç ve diğer protokol üyeleri katıldı. Araç tanıtım töreninde konuşan Başkan Özdemir, "Bugün 14 tane aracın alım törenindeyiz, önce aldığımız 41 araçtan sonra aldığımız araçlarla toplamda 74 adet araç aldık. Bizler Niğde Belediyesi olarak pandemide bile durmadık. Şehrimize değer katmak için gayreti hiçbir zaman elden bırakmadık. Göreve geldiğimizde Kiralık araç devrine son demiştik. Söz verdiğimiz gibi belediyemizin kendi öz kaynakları ile yeni araçlar aldık. Bugün burada yeni hizmet araçlarımızın teslim törenini gerçekleştiriyor, yeni aldığımız araçları halkımızın hizmetine sunuyoruz. Niğde'mize hayırlı olsun" dedi.

Niğde Belediyesi'nin aldığı araçlar şu şekilde:

"3 adet kamyon, 2 adet itfaiye öncü aracı, 1 adet paletli ekskavatör iş makinası, 2 adet açık kasa araç, 1 adet, çift kabin üst yapılı araç, 1 adet, 29+1 otobüs, 1 adet, 17+1 minibüs, hibe olarak ise 1 adet kazıcı yükleyici iş makinesi, 1 Adet arazöz, 1 Adet ATV sülüsyon aracı, 1 adet yol çizgi makinesi." - NİĞDE