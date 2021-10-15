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İki yılda şehre 1 milyon 750 bin liralık katkı sağladı - Son Dakika

İki yılda şehre 1 milyon 750 bin liralık katkı sağladı

15.10.2021 16:26
İki yılda şehre 1 milyon 750 bin liralık katkı sağladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 54 Katılımcılı Arıcılık Projesinde 2021 yılı üretim sezonu sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 54 Katılımcılı Arıcılık Projesinde 2021 yılı üretim sezonu sona erdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından genç arıcıların yüzde 75 oranında hibe ile desteklendiği projenin ikinci yılında 21 ton bal üretimi sağlanırken bin 700 adet ana arı üretimi gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 2020 yılında Marmara Birliği tarafından ödüle layık görülen 54 Katılımcılı Arıcılık Projesinin ikinci üretim sezonu sona erdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen hibeler ile gerçekleştirilen arı sütü, arı zehri, polen, propolis, ana arı, suni oğul ve bal üretimleri ikinci yılında da yüzleri güldürdü. Eğitim, üretim ve satış olmak üzere üç aşamadan oluşan projenin ikinci yılında 21 ton bal üretilirken yaklaşık 400 kilogram da polen ve propolis üretimi gerçekleştirildi.

21 ton bal üretimi gerçekleştirildi

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada, "Arıcılık alanında Sakarya'yı Türkiye'de model haline getirmek için yola çıktığımız 54 Katılımcılı Arıcılık Projesinin ikinci yılında gerçekleştirilen üretimler memnuniyet verici. Büyükşehir Belediyesi olarak daha çok genç arıcıları geçerek verdiğimiz yüzde 75'lik hibeler sonucunda Sakarya arıcılığını en üst noktaya taşımanın gayreti içerisindeyiz. Vermiş olduğumuz hibeler sonucunda 2021 yılı üretim sezonunda yaklaşık 21 ton bal üretiminin yanı sıra, 2 bin 530 adet ana arı üretimi, 27.5 kilogram arı sütü, yaklaşık 400 kilogram polen ve propolis üretimi gerçekleştirilirken suni oğul üretimlerinde de aktif kovan sayısı 536'ya ulaştı" denildi.

Katma değer sağlayan ürünler şehre kazandırıldı

Açıklamanın devamında ise, "Proje sayesinde bal üretiminin yanı sıra arı sütü, propolis, arı zehri gibi arı ürünlerinin üretimi gerçekleştirilerek katma değer sağlayan ürünler şehrimize kazandırılmış oldu. Sınırlarımızı aşarak Türkiye'de ses getiren 54 Katılımcılı Arıcılık Projemiz ayrıca 2020 yılında Marmara Belediyeler Birliği tarafından da Altın Karınca Ödülüne layık görülerek ne kadar değerli bir çalışma olduğunu bizlere göstermişti. Gelecek dönemlerde de Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaları yakından takip edeceğiz. 2021 yılında çeşitli ilçelerimizde üreticilerimize eğitimler vererek sertifikalarını takdim ettik. Üretimlerin artarak devam etmesi noktasında destek ve eğitimlere devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

İki yılda şehre 1 milyon 750 bin liralık katkı sağladı
İki yılda şehre 1 milyon 750 bin liralık katkı sağladı
İki yılda şehre 1 milyon 750 bin liralık katkı sağladı
İki yılda şehre 1 milyon 750 bin liralık katkı sağladı
İki yılda şehre 1 milyon 750 bin liralık katkı sağladı
İki yılda şehre 1 milyon 750 bin liralık katkı sağladı
İki yılda şehre 1 milyon 750 bin liralık katkı sağladı
İki yılda şehre 1 milyon 750 bin liralık katkı sağladı
İki yılda şehre 1 milyon 750 bin liralık katkı sağladı
İki yılda şehre 1 milyon 750 bin liralık katkı sağladı
İki yılda şehre 1 milyon 750 bin liralık katkı sağladı
İki yılda şehre 1 milyon 750 bin liralık katkı sağladı

Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık, Marmara, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İki yılda şehre 1 milyon 750 bin liralık katkı sağladı - Son Dakika Ekonomi


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