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Başkan Özdemir: "Havza OSB'yi 4 bin 500 metrekareye çıkaracağız" - Son Dakika

Başkan Özdemir: "Havza OSB'yi 4 bin 500 metrekareye çıkaracağız"

19.10.2021 14:48
Başkan Özdemir:

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) şuan gelen taleplere cevap verebilmek adına genişleme çalışmalarına başladık.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) şuan gelen taleplere cevap verebilmek adına genişleme çalışmalarına başladık. İnşallah Havza OSB'yi 3 bin 500 metrekare ilave alan ile toplam alanını 4 bin 500 metrekareye çıkaracağız" dedi.

Havza'da ilk üretime geçen, ilk ihracatı yapan firma olan ve ilave 7 milyon euroluk yatırım ile 150 kişi istihdam edecek olan Alman ortaklı şirketin ortakları Mustafa Bakır, Andreas Hehn Mark ile firmanın yatırımdan sorumlu müdürleri Bernd Stein ve Muhammet Kabaoğlu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Makam odasında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Özdemir, "Şirket yetkililerine aldıkları yatırım kararından dolayı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Sayın Mustafa Bey bir Havzalı olarak Havza için elini taşın altına koydu ve Havza'da üretime geçen ilk fabrikayı kurdu. Fabrikanın üretime geçmesi ve ihracata başlaması bizleri içinde çok önemli bir motivasyon aracı oldu. Hayallerimizin gerçekleştiğine olan inancımızı tazeledi ve bize güç verdi. Havza OSB'de şuan gelen taleplere cevap verebilmek adına genişleme çalışmalarına başladık. İnşallah Havza OSB'yi ilave 3 bin 500 metrekare ilave alan ile toplam alanını 4 bin 500 metrekareye çıkaracağız. Bu da bölgemizde daha çok yatırım, daha çok istihdam demek. Havza OSB'de ilave yatırım kararı alarak yaklaşık 150 kişiye iş imkanı sağlayacak olan Mustafa Bakır ve Andreas Hehn Mark teşekkür ediyorum. Havza Belediyesi olarak Havza OSB'de yatırım yapacak tüm yatırımcı iş insanlarımızın yanındayız. Havza OSB'ye yapılacak olan yatırımın ilçemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Havza'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte de konuşan Sebahattin Özdemir, muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğuna değinerek, "Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlarımız bizlerin en yakın mesai arkadaşlarımız. Onlara destek olmak için elimizden geleni yapmaktayız. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Başkan Özdemir: Havza OSB'yi 4 bin 500 metrekareye çıkaracağız
Başkan Özdemir: Havza OSB'yi 4 bin 500 metrekareye çıkaracağız
Başkan Özdemir: Havza OSB'yi 4 bin 500 metrekareye çıkaracağız
Başkan Özdemir: Havza OSB'yi 4 bin 500 metrekareye çıkaracağız

İhracat, Yatırım, Alman, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Özdemir: 'Havza OSB'yi 4 bin 500 metrekareye çıkaracağız' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Başkan Özdemir: "Havza OSB'yi 4 bin 500 metrekareye çıkaracağız" - Son Dakika
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