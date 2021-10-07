Son dakika haber: Türkiye Kazakistan'daki yatırımlarını ABD ve İsviçre'den sonra en fazla arttıran üçüncü ülke

Kazakistan Ulusal Bankası'nın yayınladığı 2021 yarı yılı ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırım verilerine göre Türkiye, Kazakistan'daki yatırımlarını ABD ve İsviçre'den sonra en fazla arttıran üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Kazakistan Ulusal Bankası 2021 yarı yıl için ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırım verilerini yayınladı. Geçen senedeki aynı dönemle kıyaslandığında, 2020'deki kaybın yerinin yeniden doldurulduğu görülüyor. Doğrudan yabancı yatırımlar hacmi yüzde 30,4 artarken, ülkeler bazında 2021 yılının birinci çeyreğinde Kazakistan'a en çok yatırım yapan ülkeler sırasıyla Hollanda, ABD, İsviçre, Rusya, İngiltere, Çin, Belçika, Türkiye, Fransa ve Kore. Yatırımların sektörel bazda dağılımına göre 2021 yılının birinci çeyreğinde maden endüstrisine 5 bin 585 milyar dolar, ham petrol ve doğal gaz sektörüne 4 bin 232 milyar dolar, metal cevheri madenciliğine bin 249 milyar dolar, işleme sektörüne 2 bin 131 milyar dolar, metalurji endüstrisine bin 831 milyar dolar, toptan ve perakende ticarete bin 623 milyar dolar, finansal ve sigorta faaliyetlerine 813 milyon dolar taşıma ve depolamaya 514 milyon dolar doğrudan uluslararası yatırım çekildi.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında maden endüstrisine yüzde 27.1, işleme sektörüne yüzde 57.2, toptan ve perakende ticarete yüzde 45.8, finansal ve sigorta faaliyetlerine yüzde 36, taşıma ve depolamaya yüzde 20,4 en fazla yatırım yapılan sektörler olarak kayda geçildi. Türkiye'den Kazakistan'a 388 bin 7 milyon dolar yatırım çekilirken bu rakam geçen seneye göre yüzde 79,9 oranında daha fazla. İkinci ve üçüncü çeyrekte de Türkiye'den Kazakistan'a yapılan yatırım miktarının artarak devam ettiğini dikkate alırsak, sonraki verilerde Türkiye'nin oransal olarak yatırımlarını en fazla arttıran ülkeler arasında ilk sırada yer alması büyük ihtimal olarak görülüyor.

Kazak ekonomisine en çok yatırım yapan ülkeler arasında sırayla, Hollanda 3,3 milyar dolar, ABD 2,1 milyar dolar, İsviçre 1,3 milyar dolar, Rusya Federasyonu 704,9 milyon dolar, Çin 508,7 milyon dolar, Belçika 459,5 milyon dolar, Türkiye 388,7 milyon dolar ve Güney Kore 233 milyon dolar ile yer alıyor. - ANKARA