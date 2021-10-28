Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 1,2 milyon oldu

2021 yılı itibarıyla ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 1 milyon 232 bin 448 oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden elde ettiği bilgilere göre Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayıları belli oldu. Böylelikle 2021 yılı itibarıyla ülkemizde ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 1 milyon 232 bin 448 olurken, 2005 yılından bugüne en yüksek rakam olduğu gözlendi. Pandemi döneminde ikamet izni ile ülkemizde kalan kişi sayısında azalma görülürken, geçen yıl bu sayının 886 bin 653 olduğu kaydedildi. 2019 yılında ise 1 milyon 101 bin 30 kişi olarak gözlendi.

Ajans Press, göçmen başlığı altındaki basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl göçmenler ile alakalı basında 24 bin 275 haber çıkışı olduğu görüldü. İkamet izni olanlar hakkında çıkan haber sayısı ise bu yıl 662 olarak kayıtlara geçti. Çıkan haberler içerisinde ikamet izni ile ülkemizde kalan öğrencilerin de yer aldığı gözlendi. - İSTANBUL