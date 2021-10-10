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Süper Uyumlu+ Tarife'ye devretme özelliği geldi - Son Dakika

Süper Uyumlu+ Tarife'ye devretme özelliği geldi

10.10.2021 11:11
Süper Uyumlu+ Tarife'ye devretme özelliği geldi

Vodafone, faturalı tarife portföyünü yenilikçi ürünlerle geliştirmeye devam ediyor.

Vodafone, faturalı tarife portföyünü yenilikçi ürünlerle geliştirmeye devam ediyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye'de ilk ve tek olan Süper Uyumlu+ Tarife'ye iki yeni özellik eklendi. Süper Uyumlu+ Tarife'yi kullanan müşteriler, şimdi tarifenin devretme özelliğinden de yararlanabiliyor. Bu özellikle birlikte müşterilerin kullanmadığı GB, dakika ve SMS hakları bir sonraki aya devrediliyor.

Vodafone ayrıca, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için Süper Uyumlu+ Tarife'nin içerik alternatiflerini de artırdı. Buna göre, müşterilere 3-5-7-10-13 GB mobil internet, 250-750-1500 dakika ve 10-250 SMS olarak içerik alternatifleri sunuluyor. Öne çıkan kombinasyonlar arasında ise 7 GB-750 dakika-250 SMS ve 10 GB- 750 dakika-10 SMS bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Süper Uyumlu+ Tarife'nin, ihtiyaca göre ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye'de ilk ve tek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tarifeyi kullanan müşterilerimiz, değişen ihtiyaçları doğrultusunda tarife içeriklerini de Vodafone Yanımda üzerinden tek tıkla kolayca değiştirebiliyor. Böylece müşterimiz tarifeye değil, tarifemiz müşteriye uyum sağlıyor. Vodafone Faturalı'ya yeni gelen her 3 müşteriden 1'i Süper Uyumlu+ Tarife'yi tercih ediyor. Sürekli yeni özelliklerle geliştirdiğimiz Süper Uyumlu+ Tarife'de iki önemli değişiklik yaptık. Buna göre, müşterilerimiz tarifemizin devretme özelliğinden yararlanarak kullanmadıkları GB, dakika ve SMS haklarını bir sonraki aya devredebiliyor. Ayrıca, tarifemizin içerik alternatiflerini de artırdık. Böylece müşterilerimiz, ihtiyaçlarına en uygun içeriği seçebiliyor. Vodafone olarak, müşterilerimize dijital dünyanın heyecan verici yeniliklerini sunmaya devam edeceğiz."

Ayda bir kez içerik değişimi

Verilen bilgiye göre, Süper Uyumlu+ Tarife kullanıcıları, aktivasyon anında tarifelerindeki içerikleri ihtiyaçlarına göre seçebiliyor, kullanmadıkları içerikler için ödeme yapmak zorunda kalmıyor, ihtiyaçları değiştiğinde ayda bir kez tarifelerini değiştirmeden Vodafone Yanımda üzerinden tek tıkla içeriklerini değiştirebiliyor ve tarifelerindeki içerikleri ne zaman ve nasıl güncellemeleri gerektiği konusunda dijital asistan TOBi'den danışmanlık alabiliyor.

Süper Uyumlu+ Tarife ile müşteriler, kendi tarifesini oluşturuyor, bu tarifeyi ihtiyacına göre düzenliyor, tarifesini aşmaması için TOBi tarafından yönlendiriliyor ve hatta isterse hediye durma özelliğini alabiliyor. Durma özelliği ile kullanıcının faturası kendiliğinden duruyor ve kullanıcı istemedikçe fatura tutarı aşılmıyor. Durma özelliği hediyesi, Vodafone Yanımda uygulamasından TOBi'ye "durma özelliği" yazılarak aktifleştirilebiliyor.

Vodafone bireysel müşterileriyle 700'den fazla konuda ayda 7 milyona yakın sohbet gerçekleştiren, yapay zeka tabanlı kişisel asistan TOBi, Süper Uyumlu+ Tarife kullanıcılarına genel olarak tarifenin içerik değiştirme özelliği olduğu konusunda bilgilendirme yapıyor. TOBİ'nin öneri sunduğu müşteriler, içerik değiştirme özelliğini 3 kat daha fazla kullanıyor.

Süper Uyumlu+ Tarife'ye geçmek isteyen müşterilerin, Vodafone mağazalarını ziyaret etmeleri ya da www.vodafone.com.tr'ye girmeleri yeterli oluyor.

Vodafone, Türkiye, İcra, SMS, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Süper Uyumlu+ Tarife'ye devretme özelliği geldi - Son Dakika Ekonomi


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