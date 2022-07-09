Habur Sınır Kapısı'ndaki araç yoğunluğu sona erdi - Son Dakika
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Habur Sınır Kapısı'ndaki araç yoğunluğu sona erdi

09.07.2022 06:49

Habur Sınır Kapısı'ndaki araç yoğunluğu sona erdiŞIRNAK Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapılarından Habur Sınır Kapısı'nda, çoğunluğu tır olmak üzere günde 4 bin 669 araç giriş çıkış yaptı.

Habur Sınır Kapısı'ndaki araç yoğunluğu sona erdi

ŞIRNAK Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapılarından Habur Sınır Kapısı'nda, çoğunluğu tır olmak üzere günde 4 bin 669 araç giriş çıkış yaptı.

Türkiye'nin Irak'a açılan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki ihracatın lokomotiflerinden biri olan Habur Sınır Kapısı, Kurban Bayram'ında sakin geçti. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, bekleme süresinin minimize edilmesinin en büyük faktörü Habur emniyet müdürlüğüne bağlı pasaport işlem memurları ile gümrük muhafaza müdürlüğü memurlarının senkronize çalışması yoğunluğu bitirdi. Dün geceden bu yana Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yapan tır, tanker 2066 sayıyken Türkiye'den Irak'a giriş yapan tır ve tanker sayısı bayram münasebetiyle 562 adet oldu. Yolcu taşımacılığı yapan otobüslerden 62'si Türkiye'ye giriş yaparken 60 otobüs de Türkiye'den Irak'a giriş yaptı. Küçük ticari ve hususi araçlardaki sayı ise Türkiye'ye giriş 1203, Türkiye'den çıkış ise Irak plakalı ağırlıklı olmak üzere 716 araç oldu. Son 24 saatte Türkiye'ye giriş-çıkış yapan araç sayısı toplamda 4 bin 669 oldu.

Günübirlik Irak'a giden yolculardan Hasan Yıldız isimli vatandaş, dün gece bayram münasebetiyle Irak tarafında yoğunluk olduğunu söyledi. Yıldız, "Yalnız bugün o yoğunluk kalmadı. Böyle devam ederse memnunuz" dedi. Günlük yaklaşık 2000 aracın sirkülasyonu olan özel idare tır parkı sahası bayram münasebetiyle boş denecek kadar araç olduğu gözlemlendi. Irak'a 2007 yılından beri şoförlük yaptığını belirten Mehmet Baytar, Şırnak Valiliği İl Özel idareye bağlı tır parkı güvenli olduğundan dolayı araçlarını buraya bıraktıklarını ifade etti. Baytar, ailesiyle bayramı geçirdikten sonra tekrar Irak'a gitmek üzere yola çıkacağını kaydetti.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Habur Sınır Kapısı'ndaki araç yoğunluğu sona erdi - Son Dakika

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