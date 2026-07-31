Habur Sınır Kapısı'nda Rekor Dış Ticaret - Son Dakika
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Habur Sınır Kapısı'nda Rekor Dış Ticaret

Habur Sınır Kapısı\'nda Rekor Dış Ticaret
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Habur Sınır Kapısı, 2026'nın ilk yarısında 32,2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı.

Türkiye'nin Irak'a açılan en büyük ticaret kapısı olan Habur Sınır Kapısı, 2026'nın ilk 6 ayında ulaştığı rekor verilerle dış ticaretin ve lojistiğin merkezi olmayı sürdürdü. 32,2 milyar doları aşan transit ticaret hacmi, yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracat, 730 bini aşkın araç geçişi ve 1,5 milyondan fazla yolcu hareketliliğiyle Habur, Türkiye ekonomisine sağladığı stratejik katkıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan en önemli lojistik ve ticaret kapılarından biri olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı, 2026 yılının ilk altı ayında dış ticaret, transit taşımacılık ve yolcu hareketliliğinde dikkat çeken rakamlara ulaştı. Silopi'ye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Habur Gümrük Sahasında 1 Ocak-30 Haziran 2026 tarihleri arasında toplam 730 bin 963 araç giriş-çıkış yaptı. Bu araçların 357 bin 259'u Türkiye'ye giriş, 373 bin 704'ü ise çıkış gerçekleştirdi. Habur'daki yoğunluğun büyük bölümünü uluslararası yük taşımacılığı oluşturdu. İlk altı ayda 525 bin 439 büyük araç sınır kapısından geçiş yaptı. Bunların 259 bin 24'ü giriş, 266 bin 415'i ise çıkış yönünde işlem gördü. Aynı dönemde 192 bin 956 küçük araç ile 12 bin 568 otobüs Habur Gümrük Sahasını kullandı. Sınır kapısında insan hareketliliği de dikkat çekerken, 743 bin 289 kişi Türkiye'ye giriş, 795 bin 281 kişi ise çıkış yaptı. Böylece toplam yolcu sayısı 1 milyon 538 bin 570 olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracat

İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin Irak ile gerçekleştirdiği dış ticaret hacminde Habur Sınır Kapısı kritik rolünü sürdürdü. 2026 yılının ilk altı ayında Türkiye'nin Irak'a yaptığı ihracat 4 milyar 967 milyon dolar olurken, Irak'tan gerçekleştirilen ithalat ise 279 milyon 90 bin 393 dolar olarak gerçekleşti. Habur'un yalnızca Türkiye-Irak ticaretinde değil, uluslararası lojistik koridorunda da stratejik önemi rakamlara yansıdı. Sınır kapısından geçen transit araçların oluşturduğu ticaret hacmi 32 milyar 267 milyon 200 bin dolara ulaştı.

Öte yandan, Habur Gümrük Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Silopi Gümrük Müdürlüğü de dış ticarette önemli bir performans sergiledi. İlk altı aylık dönemde Silopi Gümrük Müdürlüğü üzerinden 1 milyar 228 milyon 460 bin 503 dolar ihracat, 112 milyon 249 bin 667 dolar ithalat gerçekleştirildi.

Kaçakçılıkla mücadelede sıkı denetim

Yoğun ticaret ve yolcu trafiğinin yaşandığı Habur Sınır Kapısında güvenlik tedbirleri ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları da aralıksız sürdürüldü. 2026'nın ilk altı ayında gerçekleştirilen denetimlerde 534 kaçakçılık olayı tespit edilirken, ele geçirilen kaçak eşyanın toplam piyasa değerinin 613 milyon 855 bin 94 lira olduğu bildirildi. Habur Sınır Kapısı, ulaştığı milyarlarca dolarlık ticaret hacmi, yüz binlerce araç geçişi, milyonlarca yolcu hareketliliği ve ihracata sağladığı katkıyla 2026 yılının ilk yarısında da Türkiye ekonomisinin en stratejik dış ticaret kapılarından biri olmayı sürdürdü. Özellikle Irak pazarına açılan en önemli geçiş noktası olan Habur, hem ihracatın büyümesine hem de Türkiye'nin bölgesel lojistik üs konumunun güçlenmesine önemli katkı sağlamaya devam etti.

Kaynak: İHA

Habur Sınır Kapısı, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Habur Sınır Kapısı'nda Rekor Dış Ticaret - Son Dakika

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