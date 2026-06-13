Hafif Ticari Araçlarda Elektrikli Dönüşüm - Son Dakika
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Hafif Ticari Araçlarda Elektrikli Dönüşüm

13.06.2026 11:16
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Hafif ticari araç pazarında elektrikli modellerin satışları 2,5 kat arttı. Toplam satışlar %1,9 büyüdü.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 1,9 büyüyen hafif ticari araç pazarında elektrikli modellerin satışları yaklaşık 2,5 katına çıktı.

Otomotiv sektörü elektrifikasyon eksenindeki dönüşümünü sürdürürken elektrikli araçlara yönelik ilgi tüm segmentlere yayılıyor.

Şehir içi emisyon düzenlemeleri, işletmelerin maliyetleri düşürme çabaları, daha düşük enerji giderleri ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri, elektrikli araçların hem bireysel hem de ticari kullanımdaki cazibesini artırıyor.

Binek otomobillerde ivme kazanan elektrikli dönüşüm, artık hafif ticari araç segmentine de taşınarak sektörde yeni bir dönüşüm dalgası oluşturuyor. Sıfır otomobil satışlarında günden güne artan elektrikli araç payı hafif ticari araçlarda da kendini göstermeye başladı.

Hafif ticaride elektrikliye geçiş hız kazandı

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 7,4 azalarak 453 bin 138'e geriledi.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 9,65 düşüşle 356 bin 256'ya inerken hafif ticari araç pazarı yüzde 1,94 artışla 96 bin 882'ye yükseldi. Hafif ticari araç pazarında van gövde tipi araçlar yüzde 76,7 pay ve 74 bin 355 adetlik satışla ilk sırada yer alırken kamyonetler yüzde 8,8 pay ve 8 bin 505 adetle ikinci sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde satılan elektrikli hafif ticari araç sayısı önceki döneme göre yüzde 146,1 artışla 1174 olarak gerçekleşerek 2,5 katına yaklaştı. Geçen yılın aynı döneminde 477 sıfır elektrikli hafif ticari araç satışı yapılmıştı. Bu dönemde elektrikli hafif ticari araçların toplam hafif ticari araç satışlarındaki payı yüzde 1,2 oldu.

Verilere göre hafif ticari araç pazarında elektrikli modellerin payı hala düşük seviyede kalırken, sektörde gözlenen hızlı tercih değişimi ilerleyen dönemde daha güçlü artışların yaşanabileceğine işaret etti.

Bahsedilen dönemde model bazında pickup gövde tipindeki KG Mobility Musso EV 605 satışla elektrikli kategorisinde ilk sırada yer aldı. Onu 223 satışla Ford Custom, 108 satışla Opel Combo ve 107 satışla Ford Transit izledi.

ODMD verilerine göre, 2026'nın ocak-mayıs döneminde en çok satılan elektrikli hafif ticari araçlar şöyle:

MarkaModelOcak-Mayıs 2026
KG MOBILITY – SSANGYONGMusso EV605
FORDCustom223
OPELCombo108
FORDTransit107
FORDCourier44
NISSANTownstar30
OPELZafira25

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hafif Ticari Araçlarda Elektrikli Dönüşüm - Son Dakika

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