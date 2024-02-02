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Hafize Gaye Erkan'ın yerine yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak? İşte kulislerde adı geçen 2 isim - Son Dakika
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Ekonomi

Hafize Gaye Erkan'ın yerine yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak? İşte kulislerde adı geçen 2 isim

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevinden affını talep etmesi sonrası kulisler hareketlendi. Gaye Erkan'ın yerine ise halihazırda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Osman Cevdet Akçay veya Fatih Karahan'ın geleceği öne sürüldü.

02.02.2024 22:52  Güncelleme: 23:38
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevinden affını istemesi sonrası, Merkez Bankası Başkanlık koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu. Kulislerde yer alan iddiaya göre, göreve mevcut Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Osman Cevdet Akçay veya Fatih Karahan'ın getirileceği öne sürüldü.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevinden affını istediğini açıkladı. Gaye Erkan'ın kararı sonrası Bakan Şimşek, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü iş birliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hafize Gaye Erkan'ın yerine yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak? İşte kulislerde ismi geçen isim
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay

MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCILARINDAN BİRİNİN GÖREVE GETİRİLECEĞİ İDDİASI

Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası kulisler hareketlendi. Merkez Bankası Başkanlık koltuğuna kimin oturacağı merak konusu olurken, halihazırda Başkan Yardımcıları olarak görev yapan Osman Cevdet Akçay veya Fatih Karahan'ın başkanlık koltuğuna oturacağı iddia edildi.

Hafize Gaye Erkan'ın yerine yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak? İşte kulislerde ismi geçen isim
Hafize Gaye Erkan

OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR?

1961 yılında Trabzon'da doğan Osman Cevdet Akçay, 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. The City University of New York, The Graduate School and University Center'da Ekonomi alanında 1990 yılında M.Phil ve 1992 yılında doktora derecesini aldı.

Hafize Gaye Erkan'ın yerine yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak? İşte kulislerde ismi geçen isim
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay

Çalışma hayatına 1985 yılında The City University of New York, The Graduate School and University Center'da doktora asistanı olarak başlayan Akçay, 1986-1990 yılları arasında Hunter College ve Baruch College'da öğretim görevlisi, 1990-1991 yıllarında Manhattan College, New York'da misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 1992 yılında yardımcı doçent olarak Boğaziçi Üniversitesinde göreve başlayan ve Doçentliğini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde alan Akçay 2001 yılında Koç Üniversitesine tam zamanlı öğretim üyesi olarak geçti.

Hafize Gaye Erkan'ın yerine yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak? İşte kulislerde ismi geçen isim
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay

2009 yılına kadar öğretim üyeliği ve önce Koçbank daha sonra Yapı ve Kredi Bankası başekonomistliği görevini beraber götüren Akçay, 2009-2018 yılları arası ayrılana kadar banka başekonomisti olarak görev yaptı. Temmuz-Ekim 2018'de T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, 2018-2023 yılları arasında ise Fiba Group, Holding ve Banka'da danışmanlık görevinde bulundu. Akçay, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.

Hafize Gaye Erkan'ın yerine yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak? İşte kulislerde adı geçen 2 isim
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan

FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Hafize Gaye Erkan'ın yerine yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak? İşte kulislerde adı geçen 2 isim
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine atandı. Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.

Hafize Gaye Erkan\'ın yerine yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak? İşte kulislerde adı geçen 2 isim
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Ekonomi

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    Yorumlar (4)

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Osman Cevdet Akçay, Merkez Bankası, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hafize Gaye Erkan'ın yerine yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak? İşte kulislerde adı geçen 2 isim - Son Dakika


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