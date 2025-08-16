Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları - Son Dakika
Ekonomi

Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları

16.08.2025 11:13
Azimut Portföy Metis Serbest Özel Fon %98,88 kaybıyla en fazla kaybettiren oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 98,88 ile "Azimut Portföy Metis Serbest Özel Fon" oldu.

"HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu" ise yüzde 2,23 ile en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

AZİMUT PORTFÖY METİS SERBEST ÖZEL FON0,015211-98,88
INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,808212-34,33
ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON1,559939-23,29
PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,699486-21,29
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)0,507985-19,33
FONERİA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)4,193279-15,49
İSTANBUL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON18,984488-14,34
DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)51,196737-14,24
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST ÖZEL FON4,53243-13,92
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU2,984561-13,09
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,721886-2,23
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,19846-2,09
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,289496-2,06
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,616443-1,90
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,15834-1,82
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,130803-1,80
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,024963-1,71
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,257866-1,69
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,402569-1,69
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,558144-1,68
(Bitti)

Kaynak: AA

