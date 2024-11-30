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Ekonomi

Haftanın En Fazla Kaybettiren Fonları

Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Fon'u %21,17 ile kayıplarda başı çekti.

30.11.2024 11:16
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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 21,17 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)??????? oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,75'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,943047-21,17
ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR SERBEST FON0,215449-19,94
DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON5,788393-8,47
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON0,719918-8,08
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON1,065969-6,48
HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,454524-5,86
ALLBATROSS PORTFÖY BİANCO SERBEST (TL) FON1,121233-5,79
AZİMUT PORTFÖY BULUT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,342966-5,56
QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON0,380662-5,07
RE-PIE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,12292-5,04
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,116178-3,75
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,362474-1,21
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,336168-0,86
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,211585-0,69
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,350891-0,61
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,182556-0,52
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,340551-0,51
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,033407-0,49
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,032205-0,48
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,345108-0,47
(Bitti)

Kaynak: AA

Turkcell, Türkiye, Son Dakika

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