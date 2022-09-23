Haftayı Dolar 18,41, Euro 17,93 TL'den Kapattı - Son Dakika
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Haftayı Dolar 18,41, Euro 17,93 TL'den Kapattı

23.09.2022 17:18

Haftanın son gününe 18,34 TL'den başlayan dolar kuru, resmi işlem saatini 18,41 TL seviyesinden kapattı. Euro ise doların aksine düştü, 18,02 TL’den başladığı seyrini 17,93 TL’den tamamladı.

Haftanın son gününe 18,34 TL'den başlayan dolar kuru, resmi işlem saatini 18,41 TL seviyesinden kapattı. Euro ise doların aksine düştü, 18,02 TL'den başladığı seyrini 17,93 TL'den tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizinde 100 baz puan indirim yaparak faizi yüzde 13'ten yüzde 12'ye çekti.

Faiz indiriminin ardından 18,31 TL'den 18,40 TL'ye kadar yükselen dolar kuru, haftanın son gününe biraz gerileyerek 18,34'ten başladı. Öğlen saatlerinde dolar kuru, doların küresel para birimleri karşısında güç kazanmasıyla 18,40 TL'yi aştı. Haftayı da 18,41 TL seviyesinden kapattı.

Öte yandan doların küresel para birimleri karşısındaki gücünü ölçen Dolar Endeksi (DXY), 20 yılın en yüksek seviyesi olan 112,35'i gördü. Endeks, yüzde 0,93 artışla 112,25 seviyesinde seyrediyor.

Bugüne 18,02 TL'den başlayan euro ise 18 TL'nin altına indi ve kapanış rakamı 17,93 TL oldu.

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Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftayı Dolar 18,41, Euro 17,93 TL'den Kapattı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Haftayı Dolar 18,41, Euro 17,93 TL'den Kapattı - Son Dakika
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