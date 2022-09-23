Bugüne 18,02 TL'den başlayan euro ise 18 TL'nin altına indi ve kapanış rakamı 17,93 TL oldu.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Haftayı Dolar 18,41, Euro 17,93 TL'den Kapattı - Son Dakika

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