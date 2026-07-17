HAK-İŞ Başkanı: Sendikamızı Büyüteceğiz, Türkiye'nin Gücü Olacağız - Son Dakika
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HAK-İŞ Başkanı: Sendikamızı Büyüteceğiz, Türkiye'nin Gücü Olacağız

HAK-İŞ Başkanı: Sendikamızı Büyüteceğiz, Türkiye\'nin Gücü Olacağız
17.07.2026 14:51  Güncelleme: 14:56
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron sisteminin kaldırılmasıyla üye sayısının 400 binden 1 milyona çıktığını belirterek, sendikal örgütlenmenin artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi ve Filistin davasına destek mesajı verdi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ'in değerlerini, HAK-İŞ'in hedeflerini ne kadar fazla yüceltirsek Türkiye'de o ölçüde büyüyecektir. Onun için Türkiye'nin gücü olarak gördüğümüz HAK-İŞ'i ve sendikalarımızı yücelteceğiz. Büyüteceğiz. İş kolumuzun en büyüğü yapacağız" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonuna bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) Ankara 2 No'lu Şube Başkanlığı 4. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Arslan, sendikal mücadele ve taşeron işçilerin örgütlenme sürecine değinerek, taşeron sisteminin kaldırılması için uzun yıllar mücadele ettiklerini belirtti. Taşeron işçilerin geçmişte işten çıkarılma korkusu nedeniyle sendikalara üye olamadığını ifade eden Arslan, verilen mücadelenin ardından kamuda önemli bir dönüşüm yaşandığını söyledi.

Kamuda taşeron sisteminin sona erdirilmesiyle birlikte HAK-İŞ'in önemli bir büyüme kaydettiğini belirten Arslan, "2017'ye geldiğimizde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkmadan HAK-İŞ'in üye sayısı yaklaşık 400 bindi. Bugün HAK-İŞ'in üye sayısı 1 milyon. Sebep; taşeron şirketlerdeki arkadaşlarımızın sendikalarımıza üye olmalarıdır" açıklamasında bulundu.

"Sendikacılık HAK-İŞ'le anlam buluyor"

HAK-İŞ'in sendikal hareket içerisindeki konumuna da değinen Arslan, "HAK-İŞ bir markadır. HAK-İŞ bir davanın adıdır. HAK-İŞ bir onurlu mücadelenin adıdır. HAK-İŞ Türk sendikal hareketine imzasını atmış bir onur kalesidir. O yüzden kimse HAK-İŞ'le bu hususlarda yarışamaz. Sizlerden de ricam HAK-İŞ markasına, HAK-İŞ değerlerine, HAK-İŞ'in tarihi mücadelesine daha fazla sahip çıkalım. Sendikacılık HAK-İŞ'le anlam buluyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon sigortalı işçi bulunduğunu belirten Arslan, buna karşı sendikal örgütlenme oranlarının istenilen seviyede olmadığını söyledi. HAK-İŞ'in 1 milyon üyeye ulaştığını ifade eden Arslan, sendikal hareketin önündeki en önemli hedefin sendikasız milyonlarca işçiye ulaşmak olduğunu vurguladı. Mevcut üye sayısıyla yetinilmemesi gerektiğini dile getiren Arslan, şu ifadelere yer verdi:

"Diğer konfederasyonların hepsini toplasak iki buçuk milyon yapıyor. Geriye on dört milyon sendikasız işçi var. Her sektörde. Neden iş kolumuzdaki üyelerinin barajı geçecek sayısında kalıyoruz. Niye o diğer kalanlara üye yapmak için mücadele etmiyoruz? Ediyorsak niye başaramıyoruz kardeşim? HAK-İŞ bir milyonluk bir konfederasyon. Bu ülkenin kendisiyiz. Çalışanların kendisiyiz. Kimsenin başını öne eğdirtmedik. Kimseyi zalimlere ve asla hainlere karşı sahipsiz bırakmadık. Şartlar ne olursa olsun emek hareketinin, işçi hareketinin önünde yer aldık. O zaman neden biz üye sayımızı milyonların üzerine çıkaramıyoruz? Neden bu işçiler sendikalarımızda değil? Neden biz barajı geçecek sayıyı bulunca yeterli görüyoruz? Daha fazla koşacağız. Çünkü HAK-İŞ'in gücü Türkiye'nin gücü. HAK-İŞ güçlü olursa Türkiye'de güçlü olur. HAK-İŞ'in değerlerini, HAK-İŞ'in hedeflerini ne kadar fazla yüceltirsek Türkiye'de o ölçüde büyüyecektir. Onun için Türkiye'nin gücü olarak gördüğümüz HAK-İŞ'i ve sendikalarımızı yücelteceğiz. Büyüteceğiz. İş kolumuzun en büyüğü yapacağız."

Konuşmasının devamında 15 Temmuz hain darbe girişimine değinen Arslan, HAK-İŞ'in tüm darbe süreçlerinde olduğu gibi 15 Temmuz'da da millet iradesinin yanında yer aldığını söyledi. "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü 15 Temmuz bu ülkenin geleceğini, cumhuriyetini, demokrasimizi ve millet iradesini yok etmek isteyen hainlerin Türkiye'yi işgal girişimidir" diyen Arslan, HAK-İŞ mensuplarının darbe girişimi sırasında hiçbir talimat beklemeden meydanlara çıktığını ifade etti.

"FETÖ'nün varlığının içeride de, dışarıda da olduğunu unutmayacağız"

Konfederasyon bünyesinden çok sayıda kişinin 15 Temmuz gecesi şehit olduğunu hatırlatan Arslan, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirterek, " FETÖ bitmedi. Bu hainler yok olmadılar. Sincan'da duruşmalara katıldık. Duruşmalarda bizi kahreden tablolara şahit olduk. Gerçekten şehit ailelerimizi çılgına döndürecek hainlikler yaptılar o katiller. Gülerek, dalga geçerek, dudak bükerek şehit yakınlarımıza alay ettiler. Mahkemenin bütün sabırlı davranışlarına rağmen provokasyon çıkardılar. Bunlar pişman değiller arkadaşlar. Bunlar vazgeçmediler. Bunlar bu katilliklerinin devamını istiyorlar. ve asla tövbe etmediler. Pusuda bekliyorlar. FETÖ bitmedi ne yazık ki. Dolayısıyla FETÖ'nün varlığının içeride de, dışarıda da olduğunu unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde Gazze'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Arslan, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Sumud filosuna katıldığını hatırlatarak, Filistin davasının HAK-İŞ açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. "Filistin bizim kırmızı çizgimizdir. O yüzden HAK-İŞ bütün platformlarda Gazzeli kardeşlerimizle yan yana omuz omuza olmak zorunda. Sizden bir ricam daha var. Yapabileceğimiz bir şey var. Dua etmek ve yardım etmek. Ne olursunuz HAK-İŞ'in Filistin'e yardım kampanyasına destek olun" değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, konuşmasını, "Gazze düşerse biliniz ki Konya da düşer, Gazze düşerse Ankara da düşer. Başkenti Kudüs olan bağımsız ve özgür Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz, destek olmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahmut Arslan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HAK-İŞ Başkanı: Sendikamızı Büyüteceğiz, Türkiye'nin Gücü Olacağız - Son Dakika

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