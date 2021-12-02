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Hakbilir, Polatlı Pazarcılar Odası Başkanlığı'na adaylığını açıkladı - Son Dakika

Hakbilir, Polatlı Pazarcılar Odası Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

02.12.2021 15:43
Hakbilir, Polatlı Pazarcılar Odası Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Aykut Hakbilir, 2022 Ocak ayında yapılması planlanan Polatlı Pazarcılar Odası Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Aykut Hakbilir, 2022 Ocak ayında yapılması planlanan Polatlı Pazarcılar Odası Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

PERPA pazar yerinde esnafı ziyaret ederek 'hayırlı işler' dileyen Aykut Hakbilir'e pazarcı esnafı yoğun ilgi gösterdi. 2022 Ocak ayında yapılması planlanan Polatlı Pazarcılar Odası Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Hakbilir, genç ve dinamik bir kadro ile geleceklerini ifade etti. Hakbilir şunları söyledi:

"Oda başkanlığına aday olmadan önce ben ve arkadaşlarım pazar yerlerinde bulunan yaşça büyük ve tecrübeli üyelerimin rızasını alıp aday olmaya karar verdik. Biliyorum ki bu koltuklar, bu makamlar şan ve şöhret yeri değil. Üyelerine hizmet verebilme yerleridir. Ben de pazarcı esnafımı arkadaşlarıma en iyi hizmeti sunabilme adına aday oldum. Polatlı Pazarcılar Odası'nı kurumsal bir yapıya dönüştürmek bizim en büyük hedeflerimizden biri. Pazarların içinde yetişen bir kişi olarak genç, dinamik olmamızın yanı sıra aynı zamanda üniversite mezunu olmamın avantajıyla Polatlı'da güzel işler yapacağız. Biz pazarcı esnafının ihtiyaçları ve karşılaştıkları sorunlarını çok iyi biliyoruz. Artık pazarcı esnafının sıkıntıları bitsin, ferah bir ortamda mesleğini sürdürsün ve mesleğine sahip çıksın. Pazarcı esnafı olarak küçülmek yerine büyüyelim."

"Vatandaşlarımızın zincir marketlere değil, pazarlara gelmesini sağlayacağız"

İlk projelerinin pazarcı esnafı ile vatandaşı barıştırmak olduğunu ifade eden Hakbilir, "Adaylığımız ilk gününde ilk projemize açıklamak istiyorum. Vatandaş ile pazarcı esnafımızı barıştırarak, vatandaşlarımızı zincir marketlere değil, pazarlara gelmesini sağlayacağız. Pazarlara gelen vatandaşlarımız alacaklarını hem kaliteli, hem de ucuz alma imkanı bulacaktır. Pazarcı esnafı da bu konuda üstüne düşen görevi en iyi şekilde yapacaktır. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi birlik ve beraberlik zamanıdır. Böylece ilk projemizi de açıklamış olduk. Ocak 2022 ayının içerisinde yapılacak olan Polatlı Pazarcılar Odası Genel Kuruluna kadar çalışmalarını tamamladığımız projeleri tek tek açıklayacağız" diye konuştu.

"Polatlı Pazarcılar Odası Olağan Genel Kurulu sonrası kazanan pazarcı esnafı olacaktır"

Aday olan herkesle kucaklaşacaklarını, amaçlarının pazarcı esnafının kazandığı bir kongre olduğunu vurgulayan Hakbilir, "Bu seçimler demokratik bir yarıştır. Bu seçimler üyelerin haklarını koruyup üyelere hizmet verme yarışıdır. Pazarın içinden gelen ve yetişen bir esnaf olarak tüm esnaflarımızı ve başkan adaylarımızı kucaklamak istiyoruz. Herkes kazanmak için çalışacak, tabii ki bizde kazanmak için doğru ve dürüst çalışmalara imza atarak başkanlık yarışını kazanmak istiyoruz. Polatlı Pazarcılar Odası Olağan Genel Kurulu sonrası kazanan pazarcı esnafı olacaktır" şeklinde konuştu.

"Esnafımıza hizmet için esas duruşumuzu göstereceğiz"

Hakbilir, şöyle devam etti:

"Pazarcı esnafımızın haklarını daha iyi koruyacak kollayacak birisi çıkarsa Cenab-ı Allah başkanlığa onu nasip etsin. Ben ve arkadaşlarım hiç kimse karşısında esas duruşta durmayacağız. Sadece esnafımıza hizmet için esas duruşumuzu göstereceğiz." - ANKARA

Hakbilir, Polatlı Pazarcılar Odası Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Hakbilir, Polatlı Pazarcılar Odası Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Hakbilir, Polatlı Pazarcılar Odası Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Hakbilir, Polatlı Pazarcılar Odası Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Hakbilir, Polatlı Pazarcılar Odası Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Polatlı, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hakbilir, Polatlı Pazarcılar Odası Başkanlığı'na adaylığını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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