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Hakkari'de ekmek 2 lira 25 kuruş oldu - Son Dakika

Hakkari'de ekmek 2 lira 25 kuruş oldu

19.11.2021 23:06
Hakkari'de ekmek 2 lira 25 kuruş oldu

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, 20 Kasım 2021 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 210 gram ekmeğin fiyatının 2 lira 25 kuruş olarak belirlediklerini söyledi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, 20 Kasım 2021 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 210 gram ekmeğin fiyatının 2 lira 25 kuruş olarak belirlediklerini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Başkan Tekin, son zamanlarda özellikle un ve ekmek üretiminde kullanılan katkı maddeleriyle elektrik ve akaryakıta gelen yüksek zamlar karşısında fırıncının ekmek üretemez hale geldiğini söyledi. Artan maliyetler karşısında fırıncı esnafının iflasın eşiğine geldiğini dile getiren Tekin, "Fiyatlar neredeyse artık günlük değil saatlik değişiyor. Son bir ay içinde bir torba un fiyatı 180 TL'den 300 TL bandına dayandı. Maya 60 TL'den 180 TL oldu. Akaryakıt, elektrik, doğalgaz ve diğer girdi maliyetlerinde ciddi artışlar oldu. Hazırlanan maliyet raporuna bakıldığında bir ekmeğin maliyeti 2 lira üzerindedir. Bu maliyetler karşısında fırıncı esnafımızın dayanma gücü kalmamıştır. Maliyetlerin bu kadar hızlı, değişken ve yüksek zamlara rağmen, halkımızın alım gücünü de düşünerek bugüne kadar ekmeğe zam yapılmamıştır. Ancak fırıncı esnafımız her gün zarar etmekte ve bu zamlar karşısında üretecek gücü kalmamıştı. Fırıncı esnafı zincirin son halkasıdır. Buğday, un fiyatları dizginlenemediği için ekmekte de zam kaçınılmaz oluyor. Bütün bu maliyet fiyatları karşısında günden güne eriyen fırıncı esnafının hizmetlerini ve üretimlerini sürdürebilmeleri için ayakta kalma şanslarının olması gerekir. Bu sebeple Hakkari ilimiz genelinde 20 Kasım 2021 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 210 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 75 kuruştan 2 lira 25 kuruş olarak belirlemek zorunda kalınmıştır. Zam zorunluluğumuz konusunda halkımızın bizi anlamalarını umut ediyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Hakkari'de ekmek 2 lira 25 kuruş oldu

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hakkari'de ekmek 2 lira 25 kuruş oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hakkari'de ekmek 2 lira 25 kuruş oldu - Son Dakika
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