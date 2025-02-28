Hakkari'de Ramazan Pidesi Fiyatı Belirlendi

Ekonomi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de alınan kararla 320 gram susamlı ve yumurtalı Ramazan pidesinin fiyatı 20 TL olarak belirlendi.

Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, Ramazan ayında uygulanacak pide fiyatını belirledi. Birlik yetkilileri, gelen talepler doğrultusunda fiyat belirleme çalışması yaptıklarını ve alınan kararın oy birliğiyle kabul edildiğini açıkladı. Yetkililer, alınan karara göre 320 gram susamlı ve yumurtalı Ramazan pidesinin 20 TL'den satılacağını belirtti. - HAKKARİ