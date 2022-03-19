Hakkari'de zincir markete 'fiyat farkı' cezası - Son Dakika
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Hakkari'de zincir markete 'fiyat farkı' cezası

19.03.2022 14:53
Hakkari'de zincir markete 'fiyat farkı' cezası

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kasa ve raf fiyatı arasında fark tespit edilen bir zincir markete ceza kesildi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kasa ve raf fiyatı arasında fark tespit edilen bir zincir markete ceza kesildi.

Hakkari'deki denetim ekipleri, kentte bulunan zincir ve yerel marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son günlerde ülke genelinde sıvı yağ başta olmak üzere çok sayıda ürünün raf ve kasa fiyatları konusunda vatandaşlar nezdinde ortaya çıkan hassasiyeti göz önünde bulunduran Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54. maddesi kapsamında Hakkari'de gıda satışı yapan işletmelerdeki ürünlerin raf ve kasa fiyat etiketleri ile son kullanım tarihi ve hijyen konusunda denetledi. Yapılan denetimlerde, bir zincir markette ise raf ve kasa fiyatının arasında farklı olması nedeniyle ceza kesildi.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendiren denetim ekipleri, işletmelere yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. - HAKKARİ

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Zabıta Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Ticaret, Hakkari, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hakkari'de zincir markete 'fiyat farkı' cezası - Son Dakika


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