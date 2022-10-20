Hakkari haber | Yüksekova'da elma hasadı başladı - Son Dakika
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Hakkari haber | Yüksekova'da elma hasadı başladı

20.10.2022 17:16

Hakkari haber... Yüksekova'da elma hasadı başladı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elma hasadı başladı.

Yüksekova'da elma hasadı başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elma hasadı başladı.

Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gökyurt köyüne bağlı Yeşildere mezrasında çiftçiler her sene olduğu gibi bu senede elma hasadına başladı. Geçen yıl yaklaşık 50 ton hasadın yapıldığı köyde, bu sene yaklaşık 100 ton ürün bekleniyor. Çiftçiler, bu sene 2 çeşitten oluşan Amasya ve golden elma hasadında memnun kaldıkları ve bereketli bir yıl geçirdiklerini belirtti.

Köy Muhtarı Veysel Bilici, elma hasadına başladıklarını belirterek, "Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit'in katılımıyla elma hasadı devam ediyor. Bu sene çok güzel ve bereketli bir sene olduğunu söyleyebiliriz. Köy sakinleri olarak hasadı beraber yapıyoruz" dedi.

Köy sakini Melik Bilici ise sonbahar mevsimiyle elma hasadı yapmaya başladıklarını söyleyerek, "Köy sakinleri olarak bir araya gelip elma hasadını yapıyoruz. Şükürler olsun bu sene hasat bereketli çıktı. Geçen sene 50 ton aldık, bu sene 100 ton alacağız. Bizden desteklerini esirgemeyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit de, her fırsatta köyleri ziyaret edip çiftçilerle toplantılar yaptıklarını söyleyerek, "Bugün Gökyurt köyünü ziyaret edip hasat işlemlerine yakından baktık. Bu sene gördüğümüz kadarıyla bereketli bir yıl olarak geçiyor. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Hakkari haber | Yüksekova'da elma hasadı başladı - Son Dakika

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