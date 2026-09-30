Hakkari Şemdinli\'de üzüm hasadı başladı, Kaymakam Erdoğan Tütünlü\'de hasada katıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üzüm hasadı başladı.

Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan, kurum amirleriyle birlikte Tütünlü köyünde gerçekleştirilen üzüm hasadına katıldı. Üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Erdoğan, hasat çalışmalarına eşlik ederek çiftçilerle sohbet etti. Üzüm üretiminin bölge açısından önemine değinen Erdoğan, üreticilere bereketli ve verimli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Tütünlü köyünde gerçekleştirilen hasat çalışmalarıyla birlikte bölgedeki üzüm üretiminde sezonun hareketlendiği belirtildi.