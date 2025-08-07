Hakkari YEKA Alanında Revizyon

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hakkari'de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan ettiği arazinin alan büyüklüğünde revizyona gitti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 3 Şubat 2022'de Hakkari'nin Merkez ilçesi Merzan ile Otluca mahalleleri sınırında bulunan "339/8 - 0/623 ada/parsel" numaralı ve 151 bin 300 metrekare olarak ilan edilen alan, yalnızca Merzan Mahallesi sınırında kalacak şekilde güncellendi, arazinin alan büyüklüğü de 149 bin 100 metrekare olarak revize edildi.

Söz konusu düzeltme ilanında alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin kroki ve liste paylaşıldı.